Аль Сауд и Путин обсудили палестино-израильский конфликт

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин и наследный принц, председатель совета министров Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд на переговорах обсудили палестино-израильский конфликт, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, после переговоров в расширенном составе президент РФ и кронпринц продолжили общение "с глазу на глаз". "Был обед. Не могу сказать точно, о чем шла речь, но в целом понятно, что это, конечно же, израильско-палестинский конфликт и другие чувствительные вопросы международной повестки дня", - сказал Песков журналистам в среду.