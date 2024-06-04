Италия отправит Украине вторую систему противовоздушной обороны SAMP/T

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Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - В суде американского штата Делавэр сформировано жюри присяжных для рассмотрения дела Хантера Байдена - сына президента Джо Байдена, сообщил телеканал CNN.

"По наблюдениям CNN, большинство членов жюри - чернокожие", - говорится в сообщении.

В состав жюри вошли 12 человек: шесть мужчин и шесть женщин.

В сообщении телеканала говорится, что потенциальных присяжных в суде просили высказать свое мнение о политизации системы уголовного правосудия, состоянии законов США об оружии и их взаимоотношениях с людьми, борющимися с наркотической зависимостью.

"Эти темы будут иметь большое значение в деле против Хантера Байдена (...). Он не признал себя виновным в незаконном приобретении огнестрельного оружия и хранении его при одновременном употреблении наркотиков, что противоречит федеральному закону", - отмечает CNN.

CNN пишет, что "Хантер Байден - выздоравливающий алкоголик и наркоман, употребляющий крэк-кокаин".

Суд в Делавэре будет рассматривать дело о незаконном хранении оружия, приобретенном человеком, употребляющим наркотики. Кроме того, Хантер Байден обвиняется в неуплате налогов, суд должен состояться в Калифорнии.

Телеканал приводит заявление президента, касающееся дела его сына: "Я президент, но я также и отец. Мы с Джилл (супруга президента - ИФ) любим нашего сына и очень гордимся тем, каким мужчиной он стал сегодня. Стойкость Хантера перед лицом невзгод и сила, которую он вложил в свое выздоровление, вдохновляют нас".

Он отметил, что "не комментирует и не будет комментировать находящиеся на рассмотрении федеральные дела".

В сообщении говорится, что "если бы Байден хотел закрыть это дело, он мог бы сделать это сегодня, полностью помиловав Хантера, но Белый дом неоднократно и недвусмысленно исключал это".