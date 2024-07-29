Поиск

Патрушев проведет в Рыбинске совещание по развитию судостроения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев в понедельник проведет в Рыбинске (Ярославская область) совещание по развитию судостроения, сообщил его пресс-секретарь Евгений Аношин.

"Николай Патрушев посетит судостроительный завод "Вымпел" и проведет совещание по вопросу развития отечественной судостроительной отрасли", - сказал Аношин.

Согласно сайту предприятия, ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в состав АО "ОСК") специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных гидрографических и других специализированных судов.

24 июля Патрушев сказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин после совещания по кораблестроению поручил скорректировать стратегические документы по развитию Военно-морского флота.

"Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", - отметил Патрушев.

Владимир Путин Николай Патрушев Ярославская область Рыбинск
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Эрдоган предупредил, что Турция может войти в Израиль для поддержки палестинцев

В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн

В США сообщили, что кампания Камалы Харрис собрала $200 млн

Что произошло за день: воскресенье, 28 июля

Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС

Малайзия заявила о желании присоединиться к БРИКС
Олимпийские игры-2024

Баку призвал МОК осудить провокацию телеканала France 2 на открытии ОИ в Париже

В Венесуэле стартовали выборы президента

В Венесуэле стартовали выборы президента

На скоростных ж/д линиях Франции завершены ремонтные работы после диверсии

Аятолла Хаменеи утвердил Пезешкиана новым президентом Ирана

Что случилось этой ночью: воскресенье, 28 июля

Обострение палестино-израильского конфликта

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану

Армия обороны Израиля подтвердила нанесение ударов по Ливану
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });