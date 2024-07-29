Патрушев проведет в Рыбинске совещание по развитию судостроения

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Николай Патрушев в понедельник проведет в Рыбинске (Ярославская область) совещание по развитию судостроения, сообщил его пресс-секретарь Евгений Аношин.

"Николай Патрушев посетит судостроительный завод "Вымпел" и проведет совещание по вопросу развития отечественной судостроительной отрасли", - сказал Аношин.

Согласно сайту предприятия, ПАО "Судостроительный завод "Вымпел" (входит в состав АО "ОСК") специализируется на выпуске ракетных и патрульных катеров нового поколения, скоростных поисково-спасательных, пожарных гидрографических и других специализированных судов.

24 июля Патрушев сказал журналистам, что президент РФ Владимир Путин после совещания по кораблестроению поручил скорректировать стратегические документы по развитию Военно-морского флота.

"Путин поручил провести корректировку документов стратегического планирования, которые будут предусматривать сбалансированное развитие Военно-морского флота, способного эффективно реализовывать и защищать национальные интересы", - отметил Патрушев.