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Правительство обсудит выделение МЧС и Минздраву средств для жителей Курской области

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Правительство России рассмотрит на заседании в четверг вопрос о выделении МЧС средств на оказание единовременной материальной помощи пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области, сообщает пресс-служба кабинета министров.

В материалах к заседанию значится пункт о выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда правительства РФ бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области.

"Средства необходимы для финансового обеспечения оказания гражданам, пострадавшим в результате атаки вооружённых сил Украины на территорию Курской области, единовременной материальной и финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости", - говорится в сообщении.

Кроме того, кабинет министров рассмотрит вопрос о выделении МЧС бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий атаки украинских военных.

"Проект распоряжения направлен на финансовое обеспечение развёртывания и содержания пунктов временного размещения и питания для эвакуируемых граждан", - говорится в материалах к заседанию.

Правительство рассмотрит вопрос о выделении Минздраву "бюджетных ассигнований на предоставление иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Курской области, на территории которой введён федеральный уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию".

"Средства будут направлены на оснащение государственных медицинских организаций Курской области медицинскими изделиями в связи с необходимостью оказания медицинской помощи пострадавшим", - добавили в кабинете министров.

Кроме того, члены кабинета министров рассмотрят изменения в распоряжение от 8 августа, в части выделения Минфину в 2024 году дополнительных бюджетных ассигнований на предоставление бюджету Курской области дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ.

"Проект распоряжения предусматривает направление дополнительной финансовой помощи на осуществление выплаты единовременной материальной помощи гражданам Курской области, вынужденно покинувшим постоянное место проживания", - говорится в материалах к заседанию.

МЧС Минздрав Правительство РФ
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