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За сутки в Якутии локализовали пожары на площади более 60 тыс.

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - За прошедшие сутки в Якутии ликвидировано 5 лесных пожаров и локализовано 12, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"За сутки ликвидировано 5 пожаров и локализовано 12 на площади свыше 64,1 тыс. га. На тушение привлекались 1 тыс. 449 человек и 121 техника", - говорится в сообщении.

Всего в республике действуют 64 природных пожара на общей площади свыше 430 тыс. га.

По данным космического мониторинга задымленность наблюдается в 50 населенных пунктах Якутии. Случаев отравления продуктами горения, угарным газом не зарегистрировано.

Пожароопасный сезон начался в Якутии 6 мая. С 1 июля в республике введен режим ЧС федерального характера. Кроме того, на всей территории региона установлен особый противопожарный режим.

МЧС России Якутия
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