Президент Ирана рассчитывает на противодействие Вашингтону в рамках БРИКС

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Президент Ирана Масуд Пезешкиан на саммите БРИКС в среду заявил, что членам БРИКС нужно принимать все более эффективное контрмеры против политики США и американских санкций.

"Иранский президент выразил надежду, что члены БРИКС могли бы продолжать работу над эффективным противодействием односторонней гегемонистской политике США по всему миру, сократить воздействие санкций на Иран и Россию", - информирует "Пресс-ТВ".

"Я верю, что отношения Ирана и России являются стратегическими и крайне выгодными для обеих стран", - цитирует телеканал слова Пезешкиана со встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

Пезешкиан добавил, что рассматривает БРИКС, Евразийский экономический союз и ШОС как платформы для конструктивного взаимодействия с Россией.

Кроме того, иранский президент встретился с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси, обсудил с ним способы остановить боевые действия в секторе Газа и в Ливане и не дать им распространиться далее по Ближнему Востоку. Он осудил страны Запада за то, что, по его мнению, они потворствуют действиям Израиля в регионе.

В свою очередь агентство "Мехр" передает, что Пезешкиан "на полях" саммита БРИКС провел переговоры с президентом ОАЭ Мухаммадом ибн Заидом ибн Султан Аль Нахайяном. Темой их переговоров также были события в ближневосточном регионе и необходимость остановить израильские военные кампании в Газе и Ливане.