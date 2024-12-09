Поиск
ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 13:26

Бомбардировщики ВВС США нанесли удары по целям ИГ в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress вместе с истребителями-бомбардировщиками F-15 и штурмовиками A-10 8 декабря нанесли массированные авиационные удары по целям ИГ (признана в России террористической и запрещена) в Сирии, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Удары по лидерам, боевикам и лагерям ИГ были нанесены в рамках текущей миссии по подрыву, ослаблению и разгрому ИГ, чтобы помешать террористической группировке проводить операции и гарантировать, что она не попытается воспользоваться текущей ситуацией для восстановления в центральной Сирии", - говорится в сообщении.

В ходе этой операции было поражено более 75 целей с использованием многочисленных средств ВВС США, включая B-52H, F-15 и A-10.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Смена власти в Сирии

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак

Несколько тысяч сирийских военных ушли в Ирак
Смена власти в Сирии

Директор СВР сообщил о переговорах по обеспечению безопасности россиян в Сирии

Лукашенко помиловал еще 29 осужденных за экстремизм

Лидеру боснийских сербов проводят операцию в Белграде

Военная операция на Украине

ВС РФ нанесли удары по ж/д объектам, обеспечивающим доставку западной техники ВСУ

Смена власти в Сирии

Россия обсудит судьбу своих военных баз с новым руководством Сирии

Президенту Южной Кореи запретили покидать страну

Смена власти в Сирии

Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Глава МИД Ирана заявил, что Асад не запрашивал помощи у Тегерана

Военным Израиля приказали установить полный контроль в буферной зоне с Сирией

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"

Польская PERN восстановила работу поврежденного участка нефтепровода "Дружба"
Хроники событий
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии52 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5531 материалов
Бюджет РФБюджет РФ34 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2051 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });