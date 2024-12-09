Бомбардировщики ВВС США нанесли удары по целям ИГ в Сирии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Американские стратегические бомбардировщики B-52H Stratofortress вместе с истребителями-бомбардировщиками F-15 и штурмовиками A-10 8 декабря нанесли массированные авиационные удары по целям ИГ (признана в России террористической и запрещена) в Сирии, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Удары по лидерам, боевикам и лагерям ИГ были нанесены в рамках текущей миссии по подрыву, ослаблению и разгрому ИГ, чтобы помешать террористической группировке проводить операции и гарантировать, что она не попытается воспользоваться текущей ситуацией для восстановления в центральной Сирии", - говорится в сообщении.

В ходе этой операции было поражено более 75 целей с использованием многочисленных средств ВВС США, включая B-52H, F-15 и A-10.