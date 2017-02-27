Сбербанк в 2016 году стал крупнейшим налогоплательщиком в большинстве регионов РФ

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Сбербанк России в 2016 году стал крупнейшим налогоплательщиком в большинстве регионов России, сообщил журналистам глава Сбербанка Герман Греф в понедельник.

"Сбербанк в прошлом году стал крупнейшим налогоплательщиком в подавляющем большинстве регионов. Во всех регионах мы входим в тройку крупнейших налогоплательщиков, в большинстве регионов мы - крупнейший налогоплательщик", - сказал Греф.

По его словам, в 2017 году Сбербанк надеется сохранить статус одного из крупнейших налогоплательщиков в регионах. "Приятно осознавать, что мы являемся большой частью бюджетов регионов", - сказал Греф.