Медведев заявил об отсутствии безработицы в России

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Дмитрий Медведев охарактеризовал ситуацию на рынке труда в России как стабильную, отметив, что безработицы в стране нет.

"Положение на рынке труда стабильно. Мы справились с безработицей", - сказал Медведев, выступая в понедельник на Российском инвестиционном форуме в Сочи. Премьер подчеркнул, что в среднесрочных планах - принятие мер по преодолению демографических ограничений, которые могут в будущем препятствовать экономическому развитию.

Глава правительства признал, что ближайшие пять лет будут непростыми для рынка труда, пояснив, что речь идет не о безработице, а скорее, о дефиците квалифицированных рабочих рук. Медведев объяснил это демографическим провалом 90-х годов. Он сообщил, что в плане действий правительства на 2017-2025 годы, проект которого сейчас обсуждается, предполагается заложить ряд шагов, позволяющих наиболее эффективно использовать имеющиеся трудовые ресурсы и привлекать высококвалифицированных специалистов из-за рубежа.

На прошлой неделе Росстат опубликовал данные, согласно которым общая численность безработных в России в январе 2017 г. выросла по сравнению с декабрем на 185 тыс. человек и составила 4 млн 288 тыс. человек, или 5,6% экономически активного населения. В государственных учреждениях службы занятости населения в качестве безработных в январе 2017 г. было зарегистрировано 897 тыс. человек против 895 тыс. человек в декабре. Численность рабочей силы, по предварительным итогам выборочного обследования, в январе составила 75,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны.