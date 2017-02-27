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Экономика Инвестфорум "Сочи 2017"

Голодец раскритиковала предложение Минэкономразвития о налоговой реформе

Москва. 27 февраля. INTERFAX.RU - Вице-премьер Ольга Голодец выразила отрицательное отношение к предлагаемому налоговому маневру по сокращению отчислений в социальные фонды при одновременном повышении налога на добавленную стоимость (НДС), поскольку эта инициатива является слишком радикальной.

"Любые поспешные решения, которые принимаются без должного просчета, приводят к отрицательному экономическому результату, я уже не говорю о социальном", - сказала Голодец в интервью телеканалу РБК "на полях" Сочинского инвестиционного форума. По ее словам, "должна быть выработана спокойная стратегическая модель".

"Желание постоянно что-то реформировать, менять кардинально - это желание негативно скажется на экономике наших предприятий", - подчеркнула Голодец.

Схема "налогового маневра 21 на 21", одним из авторов которой выступает глава Минэкономразвития Максим Орешкин, предполагает повышение ставок НДС с 18% до 21% с одновременным понижением совокупной ставки платежей в соцфонды с текущих примерно 30% до 21% фонда оплаты труда. Голодец отметила, что "стабильность для бизнеса, для работников имеет ключевое значение". "Я целиком выступаю за эволюционный подход", - подчеркнула Голодец.

На прошлой неделе с критикой предложения Минэкономразвития выступил министр труда Максим Топилин. "Мне кажется неверным идти по пути отхода от страховых принципов. Если у вас сейчас ставка совокупная - 30%, а по закону 34%, то как может быть 21%? Что будет тогда с правами?" - сказал Топилин.

Теги: Ольга Голодец, Сочи 2017
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