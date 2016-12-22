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Экономика

В Подмосковье отложили до мая начисление пени за неуплату налога на имущество

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Мособлдума приняла в окончательном чтении закон, который предусматривает отсрочку начисления пени за неуплату налога на имущество физлиц до 1 мая 2017 года, передал корреспондент "Интерфакса".

"На сегодняшний день пени начисляется со 2 декабря 2016 года. В свою очередь налоговые органы имеют ряд технических трудностей в связи с рассылкой налоговых уведомлений (...). Для устранения данных сложностей предлагается установить, что дата, начиная с которой будут начисляться пени налогоплательщикам за несвоевременную оплату налоговых уведомлений, будет 1 мая 2017 года", - сказал министр финансов Московской области Антон Котяков на заседании Мособлдумы в четверг.

Закон имеет обратную силу и будет действовать с 1 декабря 2016 года. Те граждане, которые уже оплатили пени, смогут обратиться в налоговую службу для возврата средств или учета их в следующем периоде.

Перенос даты начисления пени также осуществляется в целях адаптации налогоплательщиков к новому порядку уплаты налога, при котором он рассчитывается исходя из кадастровой, а не инветаризационной стоимости имущества. Ранее такое же решение было принято в Москве. Предполагалось, что в столице пени за неуплату налога на имущество физлиц начнут начислять уже со 2 декабря. В соответствии с принятым Мосгордумой законом, пени будут начисляться только с 1 мая 2017 года.

Теги: Московская область
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