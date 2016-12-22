Китайский интернет-ритейлер Alibaba вернулся в черный список США

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Китайский интернет-ритейлер Alibaba снова включен властями США в список "пиратских рынков" из-за массовых продаж нелицензированной продукции, сообщает BBC. Четыре года назад компания была исключена из списка, однако сейчас власти США заявляют, что через принадлежащую Alibaba Group онлайн-платформу Taobao проходит огромный объем контрафакта.

Президент Alibaba Group Майкл Эванс заявил, что расстроен таким решением. По его словам, пока непонятно, "было ли оно принято на основании фактов или же продиктовано политической обстановкой". Избранный президент США Дональд Трамп в ходе своей кампании обвинял китайские компании в нарушении прав интеллектуальной собственности.

Представители Taobao уверяют, что ужесточили контроль над товарами и требуют от поставщиков доказательств подлинности продукции. В мае руководство Международной коалиции по борьбе с контрафактной продукцией (IACC) приостановило членство Alibaba в организации из-за подозрений в нарушении авторских прав.

Более 250 компаний-членов IACC пригрозили выходом из организации в знак протеста против членства китайского ритейлера. Alibaba Group специализируется на интернет-торговле, а также создании площадок и технологий для электронной коммерции. Рынок интернет-торговли в Китае насчитывает 668 млн потенциальных покупателей. В России наибольшей популярностью среди сервисов Alibaba Group пользуется интернет-магазин AliExpress.