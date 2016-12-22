ФАС рассмотрит дело по подозрению Apple в злоупотреблении на рынке ремонта iPhone

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба 17 января рассмотрит дело в отношении российской "дочки" Apple ООО "Эппл Рус" по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением по жалобе пользователя iPhone, говорится в сообщении ведомства.

Согласно жалобе гражданина, в 2016 году сервисные центры отказали ему в замене поврежденного дисплея на смартфоне Apple iPhone 6 Plus в связи с отсутствием поставок в Россию запчастей, предложив владельцу смартфона произвести замену с доплатой.

По мнению ФАС, в действиях российской "дочки" Apple - единственного поставщика продукции Apple Inc в Россию - содержатся признаки нарушения закона "О защите конкуренции" по необеспечению возможности использования смартфонов iPhone в течение срока их службы.