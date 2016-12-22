Россия в октябре побила рекорд по экспорту сладостей

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Кондитерские предприятия РФ за 10 месяцев этого года экспортировали 321,9 тыс. тонн сладостей, что на 4,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года, сообщает Центр исследований кондитерского рынка (ЦИКР). В стоимостном выражении поставки увеличились на 5,2% и достигли $699,2 млн.

При этом ЦИКР сообщает, что в октябре экспорт достиг рекордного объема и составил 41,3 тыс. тонн. Предыдущий рекорд был поставлен в октябре 2013 года - 40,1 тыс. тонн сладостей. Наибольшая динамика по росту экспортных продаж - у шоколадных кондитерских изделий. За 10 месяцев их было экспортировано 120,5 тыс. тонн на $358,4 млн. Основными покупателями стали Казахстан (22,8% в общем экспорте), Китай (17,2%), Белоруссия (9%), Киргизия (7,5%), Узбекистан (6%).

Экспорт мучных кондитерских изделий за 10 месяцев составил 159 тыс. тонн на $260,9 млн. Больше всего поставок пришлось на Казахстан (33%), Белоруссию (17,8%) Китай (9,2%), Киргизию (9%) и Таджикистан (4,5%). Экспорт карамели и других сахаристых изделий составил 42,9 тыс. тонн на $80,16 млн.

Согласно пресс-релизу, крупными поставщиками шоколадных кондитерских изделий были Москва, Московская, Кемеровская, Белгородская и Курская области, мучных - Москва, Кемеровская, Московская, Курская и Волгоградская области.