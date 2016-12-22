Сбербанк перенес погашение "Мечелом" 5 млрд руб. долга на июль 2017 года

Москва. 22 декабря. INTERFAX.RU - Сбербанк России перенес погашение "Мечелом" долга объемом 5 млрд рублей с 2016 года на срок до июля 2017 года, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Сбербанка.

Выплата Сбербанку этой суммы группой "Мечел" являлась частью плана реструктуризации долгов металлургической компании, принятого в феврале 2016 года.

"Изначальный график погашения задолженности подразумевал погашение 5 млрд рублей в октябре 2016 года за счет продажи неключевых активов группы. Учитывая неподходящую рыночную конъюнктуру для их продажи, оперативно найти покупателя на данные активы по приемлемой цене не удалось", - сообщил представитель Сбербанка.

В пресс-службе также отметили, что рассрочка для меткомпании была согласована еще в ноябре. "20 декабря мировые соглашения с "Мечелом" с измененным графиком погашения 5 млрд рублей были утверждены в суде", - пояснил представитель Сбербанка.

Газета "Ведомости" в ноябре сообщила, что погашение данной суммы с 2016 года было перенесло на период 9 месяцев 2017 года.

Основными кредиторами "Мечела" являются Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ. Со всеми тремя кредитными организациями меткомпания согласовала план реструктуризации задолженности. Чистый долг "Мечела" по состоянию на конец июня 2016 года был на уровне 444,771 млрд рублей против 486,685 млрд рублей по состоянию на 31 декабря 2015 года.

В группе "Мечел" консолидированы контрольные пакеты акций металлургических, угледобывающих, энергетических компаний, а также торговые порты. По последним данным, Игорь Зюзин и его семья являются бенефициарами 55,04% акций "Мечела".