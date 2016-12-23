Экономика

Генпрокуратура проверит информацию о подкупе чиновников фармкомпанией Teva

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Министерство здравоохранения обратится в Генеральную прокуратуру с просьбой прояснить ситуацию с израильской фармацевтической компанией Teva, которая подозревается в подкупе чиновников в России, Мексике и на Украине, сообщил "Интерфаксу" в пятницу официальный представитель ведомства Олег Салагай.

"В связи с появлением в СМИ информации Минюста США по компании Teva министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова дала поручение обратиться в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой выяснить необходимые подробности по каналам международно-правового сотрудничества и провести соответствующее расследование", - заявил он. Салагай отметил, что со своей стороны Минздрав РФ окажет все необходимое содействие для совершения процессуальных действий.

Ранее Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) сообщила, что Teva Pharmaceutical Industries выплатит $519 млн для урегулирования обвинений во взяточничестве. Взятки получали чиновники в России, Мексике и на Украине, с их помощью компания получала разрешения на продажу лекарств и выгодные заказы, сообщила SEC. Претензии к Teva были предъявлены в рамках закона США о коррупции за рубежом (Foreign Corrupt Practices Act, FCPA).

Teva выплатит SEC $236 млн незаконно полученной прибыли, еще $283 млн - штраф в рамках соглашения об урегулировании с Минюстом США. В тексте иска SEC подробно описывает, как некий высокопоставленный российский чиновник, владелец дистрибуторской компании, помогал Teva организовать участие препарата от рассеянного склероза "Копаксон" в государственной программе закупки лекарств. Его фамилия в иске не названа, при этом сказано, что он занимал свой пост с 2003 года по март 2013 года и был зампредом комитета Совета Федерации. В марте 2013 года полномочия сенаторов сложили несколько человек, в том числе Борис Шпигель, основатель фармдистрибутора "Биотэк" (занимался упаковкой и распространением "Копаксона" в РФ).

Дистрибутор, принадлежащий чиновнику, получал от Teva нерыночные скидки, которые менеджмент российской "дочки" израильской компании в ответ на недовольство сотрудников характеризовал как "плату за выстраивание отношений", сказано в иске. При этом российский контрагент Teva ясно давал понять, что только партнерство с ним поможет поддержать цену и объем продаж "Копаксона" в рамках госпрограммы ("Семь нозологий") на высоком уровне, говорится в иске.

Сотрудничество с Teva принесло российскому дистрибутору "Копаксона" прибыль $65 млн за период с октября 2010 г по декабрь 2012 г, без учета расходов на упаковку и распространение, пишет SEC. Teva прекратила отношения с дистрибутором в августе 2013 г. Teva Pharmaceutical является одним из крупнейших в мире производителей препаратов-дженериков. У компании 67 производственных предприятий в 37 странах. Акции компании торгуются на Нью-йоркской фондовой бирже. В России Teva работает с 1995 года, имеет фармзавод в Ярославле. Деятельность компании сосредоточена в таких областях, как ЦНС, пульмонология, онкология, вирусные инфекции, кардиология и другие.

Теги: Teva
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