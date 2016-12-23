Италия создала фонд помощи банкам объемом 20 млрд евро

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Правительство Италии во главе с новым премьер-министром Паоло Джентилони в пятницу одобрило создание специального фонда для поддержки проблемных банков объемом 20 млрд евро. Таким образом, власти страны подготовили почву для спасения Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, третьего по объему активов банка страны, который так и не смог привлечь капитал частных инвесторов в требуемом объеме, пишет газета The Wall Street Journal.

Monte Paschi заявил в пятницу, что обратится за получением средств из созданного фонда, чтобы поддержать свой баланс. Накануне вечером банк сообщил, что ему не удалось привлечь требуемые 5 млрд евро за счет размещения акций, а также обмена субординированных бондов на акции, в рамках объявленного ранее плана. Monte Paschi сумел обменять на акции бонды номинальной стоимостью 2,45 млрд евро, а спрос на акции, которые он собирался разместить, оказался недостаточным.

Без привлечения нового капитала банк не сможет справиться с "плохими" долгами, объем которых составляет порядка 28 млрд евро, а решение этой проблемы является ключевым пунктом плана его оздоровления. В правительстве Италии отмечают, что в случае использования Monte Paschi средств фонда поддержки, субординированные облигации банка будут принудительно конвертированы в акции. Европейские правила спасения банков предусматривают, что часть потерь ложится на плечи инвесторов, однако в случае с итальянскими финкомпаниями, потери инвесторов будут ограниченными.

Владельцами субординированных облигаций Monte Paschi в основном являются институциональные инвесторы - они потеряют порядка 25% номинала бондов при их конвертации в акции в случае, если банк воспользуется средствами фонда. Розничные инвесторы, владеющие бондами Monte Paschi, не понесут потерь: принадлежащие им облигации будут конвертированы в акции банка из расчета их номинальной стоимости. Премьер-министр Италии Паоло Джентилони заявил, что план поддержки банковского сектора страны получил поддержку в Евросоюзе.

В общей сложности объем проблемных кредитов на балансах итальянских банков составляет порядка 360 млрд евро. Помимо Monte Paschi за помощью из средств созданного фонда могут обратиться такие банки, как Veneto Banca SpA и Banca Popolare di Vicenza.