Рубль укрепился на 3,5 копейки к бивалютной корзине при открытии торгов

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Рубль на старте торгов в пятницу продолжил укрепление к доллару и стабилизировался относительно евро на "Московской бирже" (MOEX: MOEX).

Первые сделки по доллару США прошли на ЕТС в диапазоне 60,88-61 рубля, за минуту торгов курс просел до 60,9 рубля (-7 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро стоит 63,6 рубля (+0,005 рубля), бивалютная корзина просела до 62,11 рубля (-0,035 рубля). Доллар при этом оказался на 3,8 копейки выше уровня действующего официального курса, а евро - на 4 копейки выше официального курса.

Умеренное снижение курса доллара отражает сохраняющийся спрос на рублевую ликвидность в условиях налоговых платежей в конце месяца и года, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА". На международном рынке Forex доллар немного сдает позиции относительно евро, который подрос до $1,0444 (+0,1%).

Нефть перед длинными выходными дешевеет на фоне "дорогого" доллара, активность торгов продолжает снижаться, и инвесторы фиксируют прибыль. В январе может начаться продажа нефти из стратегических резервов США, сообщила в четверг Poten & Partners. Хотя объемы могут оказаться небольшими, это еще один фактор, который может помешать восстановлению баланса спроса и предложения на рынке.

В то же время рынок ожидает конкретных шагов стран ОПЕК, России по снижению добычи. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 МСК в пятницу составила $54,82 за баррель (-0,4%), цена WTI - $52,66 за баррель (-0,6%).