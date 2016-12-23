ФАС направила главе ЛУКОЙЛа предостережение о высказываниях по ценам на топливо

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба 22 декабря направила предостережение в адрес президента "ЛУКОЙЛ" Вагита Алекперова о недопустимости совершения действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства, сообщила служба.

"В частности, Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов РФ (интервью, опубликованное на интернет-сайте "Вести. Экономика" под заголовком: "Алекперов предрек рост цен на топливо на 8-12% в течение года" от 13 декабря 2016 года)", - говорится в сообщении.

"Статьей 25.7 Федерального закона №135-ФЗ "О защите конкуренции" признаются недопустимыми действия, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства", - подчеркивает ведомство.

В соответствии с частью 5 статьи 11 Федерального закона № 135-ФЗ "О защите конкуренции" физическим лицам, коммерческим организациям и некоммерческим организациям запрещается осуществлять координацию экономической деятельности хозяйствующих субъектов, если такая координация приводит к любому из последствий, которые указаны в частях 1 - 3 настоящей статьи, которые не могут быть признаны допустимыми в соответствии со статьями 12 и 13 указанного Федерального закона или которые не предусмотрены федеральными законами", - также указывает ФАС.

Как сообщалось, в ходе интервью Алекперов отметил, что с 1 января 2017 года вновь повышаются акцизы на бензин и дизтопливо "в пределах 2 рублей". "Мы, конечно, не будем в один день перекладывать (эту нагрузку - ИФ) на потребителя. Но в течение года будет рост на 8-12%", - сказал он.

В пресс-службе "ЛУКОЙЛа" прокомментировали, что "Алекперов озвучил мнение о возможной динамике цен на топливо на российском рынке в 2017 году". "Его высказывание не отражает планы компании по формированию ценовой политики, а является лишь предположением относительно возможного влияния на рынок регуляторных факторов, не зависящих от производителей", - заявили в НК.