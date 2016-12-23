"Мегафон" не станет консолидировать 100% Mail.ru Group

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - "Мегафон" не рассматривает консолидацию 100% Mail.ru Group после завершения сделки по покупки контроля в компании. "Нет, не рассматриваем", - заявил финансовый директор "Мегафона" Геворк Вермишян, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее в пятницу "Мегафон" объявил о планах приобрести 63,8% голосующих акций Mail.ru, или 15,2% капитала, у структур USM Group Алишера Усманова и партнеров.

Сделку планируется закрыть в первом квартале следующего года. Оферта другим акционерам Mail.ru в данном случае не требуется, отмечает "Мегафон".

Сделка подлежит одобрению акционеров, собрание по этому вопросу запланировано на 20 января, дата закрытия реестра - 3 января. Также в январе "Мегафон" рассчитывает получить одобрение Федеральной антимонопольной службы РФ. Ходатайство о приобретении контроля в Mail.ru пока не поступало, сообщил "Интерфаксу" представитель ФАС.