Главные новости
В миреУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуВ РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ миреВ Милане убит подозреваемый в совершении теракта в Берлине
Экономика

Глава ВТБ рассказал об интересе к покупке небольших здоровых банков в регионах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ не обсуждает участие в возможной санации банков Татарстана, но изучает вопрос приобретения небольших здоровых региональных банков, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин.

"Честно, никогда. (. . .) Судя по тому, что уже выплаты начинаются, мне кажется, что поезд уже ушел. Мы никогда даже не обсуждали это. Мы после Банка Москвы ни одного банка не санировали и не очень хотим", - сказал Костин, отвечая на вопрос, обсуждает ли ВТБ возможность участия в финансовом оздоровлении банков в республике Татарстан.

Вместе с тем, группа ВТБ рассматривает вариант покупки небольших здоровых региональных банков. Глава ВТБ допустил, что приобретение может состояться до завершения процесса присоединения ВТБ 24 к банку ВТБ, намеченного на начало 2018 года.

"Возможно. Банки не очень большие, и нагрузка будет не очень тяжелая. Мы сейчас смотрим два банка, они небольшие, больше позволяют закрыть именно один-два региона, а не являются крупными системными банками", - сказал он.

Теги: ВТБ, Андрей Костин
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Fitch отзовет все рейтинги по национальной шкале в РФFitch отзовет все рейтинги по национальной шкале в РФ
При этом агентство продолжит присваивать российским эмитентам рейтинги по международной шкалеПодробнее
"Мегафон" купит у структур Алишера Усманова 63,8% акций Mail.ru"Мегафон" купит у структур Алишера Усманова 63,8% акций Mail.ru
Также компании согласовали условия сотрудничества в разработке совместных продуктов и сервисовПодробнее
Итоги 2016 года: Таможня и казнаИтоги 2016 года: Таможня и казна
Год ознаменовался самыми масштабными реформами российских таможенных органов за более чем десятилетиеПодробнее
Итоги 2016 года: АПК в идеальном штилеИтоги 2016 года: АПК в идеальном штиле
Сельское хозяйство устанавливает рекордыПодробнее
Украинский "Приватбанк" стал государственнымУкраинский "Приватбанк" стал государственным
Процесс национализации был проведен в течение 72 часовПодробнее
Путин поручил изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогатыПутин поручил изменить акцизы на алкоголь для снижения спроса на суррогаты
Соответствующее поручение президент дал правительствуПодробнее
Volkswagen выплатит в США еще $1 млрд в рамках дизельгейтаVolkswagen выплатит в США еще $1 млрд в рамках дизельгейта
Средства пойдут на выкуп или ремонт 80 тыс. автомобилей с дизельным двигателем объемом 3 лПодробнее
В ПФР уточнили сроки единовременной выплаты пенсионерам в пять тысяч рублейВ ПФР уточнили сроки единовременной выплаты пенсионерам в пять тысяч рублей
И сказали, к кому почтальон придет дваждыПодробнее
Турция лишила "Газпром" его крупнейшего в стране трейдераТурция лишила "Газпром" его крупнейшего в стране трейдера
Из-за подозрений в связях с организацией Фетхуллаха Гюлена турецкие власти фактически национализировали частного импортера газа Akfel HoldingПодробнее
Национализация Приватбанка. ГлавноеНационализация Приватбанка. Главное
Правительство Украины приняло решение о переходе 100% акций крупнейшего частного банка страны в собственность государстваПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 22 декабря6 фото
22 декабря
Фотохроника 22 декабря
Прощание с Андреем Карловым10 фото
22 декабря
Прощание с Андреем Карловым
Лучшие фото недели10 фото
16 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В миреУгонщики захватили ливийский самолет со 118 пассажирами на бортуВ РоссииПресс-конференция Владимира Путина. ОнлайнВ миреВ Милане убит подозреваемый в совершении теракта в БерлинеВ миреШойгу объявил об освобождении Алеппо
Жители Крыма через несколько дней получат российский газ
Федерация лыжных гонок России отказалась от проведения финала Кубка мира в Тюмени
Президент назвал приговор Оксане Севастиди за госизмену неоправданно жестким
Мальтийские военные заняли позиции в аэропорту вокруг угнанного самолета
Шесть российских лыжников отстранены от международных соревнований
Путин назвал нецелесообразным отказ от плоской шкалы НДФЛ
Число жертв "Боярышника" в Иркутске достигло 75 человек
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи