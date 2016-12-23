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Экономика

Курс биткойна достиг максимума за 3 года

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Курс криптовалюты биткойна с начала текущей недели взлетел на 15%, максимальными темпами с июня, и превысил отметку в $900 впервые с января 2014 года. С начала года рост валюты составляет 107%, что делает биткойн самой выгодной инвестицией 2016 года среди всех основных валют, фондовых индексов и сырьевых товаров.

Сумма всех биткойнов в мировом обороте достигла рекордных $14 млрд, сообщает The Guardian.

Эксперты связывают рост биткойна с повышением геополитических рисков, поскольку в последнее время криптовалюта выступает в качестве защитного актива. Спрос на биткойны на текущей неделе вырос из-за убийства российского посла в Турции и теракта в Берлине. Кроме того, инвесторы покупают биткойны на опасениях ускорения роста ставок в США и торговых войн Штатов с Китаем.

Биткойн, созданный в 2008 году программистом или группой программистов, известных под ником Сатоси Накамото, является одной из самых популярных альтернатив традиционным валютам. Он представляет собой программный код, который не регулируется ни одной страной или банковским надзорным органом в мире. Не имеет единого эмиссионного центра. При этом эмиссия биткойнов ограничена алгоритмически: теоретически каждый владелец мощного компьютера может "добыть" биткойны путем использования вычислительных мощностей, однако существует предельный объем общего количества денег в обороте.

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