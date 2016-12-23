Продажи виски в РФ за год упали на 10,6% на фоне роста рынка премиального алкоголя

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Продажи виски в России за год сократились на 10,6% из-за роста цен на фоне стабильной динамики, которую демонстрировал рынок премиального алкоголя в целом. По данным ритейл-аудита Nielsen, продажи премиального алкоголя на российском рынке с ноября 2015 года по октябрь 2016 года выросли на 1,3% в натуральном выражении (годом ранее рост составлял 0,6%). В денежном выражении продажи увеличились на 5,9% (годом ранее - на 6,7%).

Цены в категории премиального алкоголя продолжили повышаться, но темпы роста замедлились до 4,5% с 6,2%, говорится в сообщении исследовательской компании. "После многих лет уверенного роста и развития категория премиального алкоголя на российском рынке относительно стабильна второй год подряд", - отметила директор по работе с глобальными компаниями Nielsen Россия Марина Лапенкова, процитированная в сообщении. На фоне снижения продаж виски, вермутов, ликеров, текилы растут категории игристых вин и бренди.

Крупнейшими категориями на рынке премиального алкоголя являются игристое вино (его доля - 56% в натуральном и 37% в денежном выражении) и бренди (24% и 27% соответственно). Продажи игристого вина за год выросли на 2,3% в натуральном и на 8,7% в денежном выражении (годом ранее рост был выше: 2,3% и 13,4% соответственно). Продажи бренди в натуральном выражении выросли на 6,6%, в то время как в предыдущем году они снизились на 4,5%.

На долю виски приходится 7,8% рынка премиального алкоголя в натуральном и 17,4% в денежном выражении. Эта категория продемонстрировала наибольший спад по сравнению с другими категориями: продажи виски за год сократились на 10,6% в натуральном выражении (годом ранее снижение составляло 4,3%). "Столь заметное сокращение продаж виски во многом связано с тем, что именно в этой категории отмечается наибольший рост цен: год назад цены росли на 11%, что было ниже роста цен в целом на продовольственные товары, в этом году уже на 13%, превышает среднюю инфляцию в продуктовом секторе", - пояснила Лапенкова.

Nielsen также отметил снижение доли гипермаркетов в продажах премиального алкоголя. В этом году продажи в этом канале упали на 10,9% (в натуральном выражении). На долю формата пришлось 18% продаж премиального алкоголя в натуральном и 20% в денежном выражении. Одновременно растут продажи премиального алкоголя в супермаркетах и минимаркетах: в натуральном выражении рост составил 5,9% и 7,8%, соответственно. На супермаркеты приходится наибольшая доля продаж - 35% в натуральном и 33% в денежном выражении.