Заявки на Сухой Лог подали две компании

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Заявки на месторождение золота Сухой Лог подали компании "СЛ Золото" и "Золото Бодайбо", залог в размере 8,5 млрд рублей от каждой компании будет внесен в первой половине января, сообщил в понедельник глава Минприроды Сергей Донской.

"Пока заключен только договор о залоге, залог будет внесен, скорее всего, после новогодних праздников, в первой половине января деньги должны поступить в бюджет", - сказал Донской в понедельник журналистам.

Он уточнил, что подавшие заявки компании - это дочерние предприятия, одно - "Ростеха", другое принадлежит Ибрагиму Паланкоеву.

Сухой Лог (Иркутская область) - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. Запасы золота составляют свыше 1,9 тыс. тонн золота, не считая забалансовых.

Интерес к месторождению проявляли "Ростех", ПАО "Полюс", канадская Kinross Gold, Polymetal и ПАО "Высочайший". В июне глава Минприроды РФ Сергей Донской также заявлял, что в числе прочих участвовать в аукционе по Сухому Логу заинтересована алмазодобывающая компания "АЛРОСА".

Российские власти много лет обсуждают аукцион по Сухому Логу. В прошлом году процесс активизировался, а в начале декабря Роснедра выставили месторождение на продажу. Как следует из материалов сайта torgi.gov.ru, дата окончания приема заявок - 28 декабря 2016 года. Сами торги пройдут 26 января.