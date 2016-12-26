Итоги 2016 года: Мирный атом. Кремль дал, Кремль взял

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Уходящий год был насыщен событиями в атомной отрасли. На международной арене госкорпорация "Росатом" выиграла у Болгарии суд по делу АЭС "Белене" и даже получила причитающиеся деньги, возобновила переговоры по турецкой АЭС "Аккую", приступила к строительству вторых очередей АЭС "Бушер" в Иране и АЭС "Куданкулам" в Индии, начала коммерческие поставки топлива для станций западного дизайна. При этом немного подпортил имидж инцидент на Белорусской АЭС и провал в Нововоронеже.

Однако все новости затмил уход главы "Росатома" Сергея Кириенко в Кремль. В каком-то смысле он вернулся на прежнее место работы, правда, с существенным повышением, ведь в атомную отрасль Кириенко пришел с должности кремлевской номенклатуры - полпреда президента в Приволжском ФО.

Атом замещения

Первые слухи о том, что Кириенко - основной кандидат на пост первого замглавы администрации президента по внутренней политике, освободившийся после перехода Вячеслава Володина в Госдуму, поползли в сентябре. Ни сам глава "Росатома", ни его окружение их не подтверждали, но внутри корпорации слухи о возможном переходе начальника расстроили как руководящий состав, так и рядовых сотрудников. Кириенко в этом году отмечал бы 10-летний юбилей на посту главы атомной отрасли. 15 ноября 2005 года он был назначен главой тогда еще Федерального агентства по атомной энергии, а 12 декабря 2007 года в связи с реорганизацией стал гендиректором "Росатома", созданного на базе агентства.

События 5 октября происходили стремительно. Сначала Владимир Путин своим указом освободил Вячеслава Володина от должности первого заместителя руководителя администрации президента, тут же другим указом на эту должность назначил Сергея Кириенко. Далее обязанности главы "Росатома" перешли первому заму Кириенко Александру Локшину. Однако уже через три часа "Росатом" неожиданно возглавил человек, не имеющий к отрасли прямого отношения, а именно первый замминистра экономического развития Алексей Лихачев.

Предложение возглавить "Росатом" Лихачев получил от Кириенко, о чем сам и сообщил отраслевой корпоративной газете. "От Сергея Владиленовича, но, конечно, решение принималось главой государства. И то огромное доверие, которое мне оказано Владимиром Владимировичем Путиным, налагает большую ответственность", - сообщал Лихачев, отвечая на вопрос издания. Также Лихачев упомянул, что с Кириенко его связывают "давние товарищеские отношения".

Лихачев и Кириенко ровесники, но хоть новый глава "Росатома" и родился в "ядерном" Сарове, к атомной отрасли до своего назначения, как и предшественник, прямого отношения не имел. Познакомились бывший и нынешний гендиректор госкорпорации еще в 1980-е годы, когда оба занимали руководящие посты в горьковском комсомоле.

Между тем, после перехода в Кремль Кириенко не "бросит" любимую атомную отрасль. По данным источников, он вскоре займет пост председателя наблюдательного совета "Росатома" вместо Бориса Грызлова, который, по данным СМИ, может занять пост председателя совета директоров "Корпорации тактическое ракетное вооружение".

Но какой бы прямой ни была преемственность, новая метла все равно остается новой, так что какие-то кадровые изменения не по собственному желанию были неизбежны. Отрасль активно обсуждает слухи о сложных отношениях, которые складываются у Лихачева с некоторыми старожилами. Примерно через два месяца после назначения Лихачева свой пост оставила замглавы госкорпорации по обеспечению государственных полномочий и бюджетного процесса Татьяна Ельфимова, пришедшая в "Росатом" еще в 2005 году вместе с Кириенко его советником. По данным источников "Интерфакса", ушла она не сама.

Не сошлись характерами с новым боссом еще несколько топ-менеджеров, среди которых источники называют президента инжинирингового дивизиона "Росатома" - группы ASE - Валерия Лимаренко. Его последний "неатомный" пост - вице-губернатор Нижегородской области, и теперь собеседники "Интерфакса" прочат ему возвращение с повышением.

Дело "Белене": АСЭ - НЭК - 1:0

Уходящий год поставил точку в деле АЭС "Белене". Десятилетие назад "Росатом" подписал соглашение на строительство этой станции в Болгарии, которое так и не началось. В марте 2012 года власти Болгарии отказались от сооружения станции, а в феврале 2013 года парламент поддержал это решение.

На момент отказа российские предприятия уже изготовили первый комплект оборудования для АЭС "Белене", в частности, был собран реактор. "Росатом" решил судиться и предъявил заказчику строительства - Национальной электрической компании (НЭК) Болгарии - судебный иск на 1 млрд евро. Требования касались стоимости всех работ, выполненных к тому моменту по проекту и оборудования длительного цикла изготовления.

Болгария была уверена, что успешно оспорит этот иск. В начале 2013 года тогдашний вице-премьер и министр финансов Болгарии Симеон Дянков сообщал "Интерфаксу", что НЭК готовится оспаривать иск и уверена в своей победе. Соглашение между компаниями истекло в марте 2012 года, и заказчик в течение срока его действия не подписывал контрактов на изготовление реакторов для блоков АЭС, говорил он.

В свою очередь источник "Интерфакса", близкий к "Росатому", наоборот, высказывал мнение, что шансы российской стороны на выигрыш высоки, поскольку большую часть исковых требований составляет уже законтрактованное оборудование. Основной вопрос был по сумме компенсации, которая может быть присуждена, предсказывал собеседник агентства.

Разбирательства по делу шли несколько лет. Предложений по мировому соглашению от Болгарии не поступало. Первые слушания по делу прошли в Женеве в сентябре 2014 года, а окончательный вердикт ожидался через год, но был вынесен только в минувшем июне. "Арбитражный суд при международной торговой палате в Женеве принял решение в пользу "Атомстройэкспорта" в споре с НЭК Болгарии о прекращении проекта АЭС "Белене", постановив компенсировать ущерб в объеме 620 млн евро", - сообщила госкорпорация. Суд удовлетворил главные требования "Атомстройэкспорта" по оплате выполненных работ и оборудования, а также компенсации процентов, судебных издержек и адвокатов. Отдельно была прописана ежедневная неустойка в 167 тыс. евро до полного погашения всей суммы ущерба.

В конце октября АСЭ и НЭК подписали соглашение о выплате страной долга и договорились, что АСЭ откажется от претензий по процентам, если сумма будет выплачена до 15 декабря. На этот срок сумма начисленных процентов могла составить 23,8 млн евро. После погашения долга НЭК должна будет уплатить только расходы по хранению и техобслуживанию произведенного оборудования длительного цикла изготовления и оборудования, в отношении которого производство было приостановлено. 9 декабря долг был погашен.

Теперь у Болгарии проблема - что делать с этим оборудованием. По словам и.о. министра энергетики Болгарии Теменужки Петковой, заинтересованность в проекте "Белене" якобы выразил Китай в лице Промышленного и коммерческого банка.

Стратегическая инвестиция

Проект "Росатома" в Турции - АЭС "Аккую", оказавшийся на грани заморозки после ЧП с российским бомбардировщиком Су-24, в уходящем году вроде бы "оттаял" вместе со всем комплексом российско-турецких отношений.

Строительство "Аккую" идет по схеме BOO (build-own-operate, "строй-владей-эксплуатируй"), когда владельцем зарубежной АЭС выступает российская сторона. Структурам "Росатома" принадлежит почти 100% в капитале проектной компании, реализующей строительство - АО "Аккую Нуклеар".

Если год назад "Росатом" старался избегать любых комментариев по "Аккую", то в этом, еще до официальной нормализации отношений с Турцией, они все же начали появляться. В апреле турецкие СМИ сообщили о планах "Росатома" продать 49% в "Аккую" турецкому подрядчику по гидросооружениям на этом проекте - компании Cengiz Insaat. Тогда еще руководивший госкорпорацией Сергей Кириенко назвал это сплетнями, "Я не комментирую сплетни. Ничего не поменялось. Новостей нет", - говорил он.

Сама возможность продажи до 49% в капитале "Аккую Нуклеар" и так прописана в действующем межправсоглашении с Турцией, однако на фоне крайне сложных на тот момент отношений слухи о возможном выходе "Росатома" из проекта не казались беспочвенными.

В конце мая первый замглавы госкорпорации Кирилл Комаров на форуме в Москве сообщал, что "Росатом" получает много предложений об участии в проекте АЭС "Аккую", но по договоренностям корпорация обязана до конца срока службы АЭС оставаться минимум на 51% ее собственником, хотя имеет право продать стратегу до 49% в капитале по согласованию с турецким правительством. Тогда же были озвучены ключевые этапы строительства, был обозначен 2018 год как год получения лицензии на строительство и заливки первого бетона, после которого фактически начинается отсчет сроков стройки.

Нормализация отношений РФ и Турции началась в июне, и в атомной отрасли появились надежды на продолжение реализации проекта. В конце июля вице-премьер Аркадий Дворкович по итогам встречи с коллегой из Турции Мехметом Шимшеком заявил, что стороны рассчитывают на быстрое продвижение работы по АЭС "Аккую". В августе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на совместной пресс-конференции с Владимиром Путиным сообщил о готовности предоставить статус стратегической инвестиции проекту АЭС. Этот статус предусматривает льготы по налогу на прибыль на 20 лет, а также возмещение НДС на период строительства.

В ноябре турецкие СМИ вновь сообщили о возможной продаже пакета "Аккую". По данным агентства Anadolu, турецкие Cengiz Holding, Kolin и Kalyon (CKK) планируют до конца года достичь подвижек в переговорах с "Росатомом" по вопросу партнерства в реализации проекта строительства АЭС "Аккую". По данным агентства, на встрече в Стамбуле представителей СКК и "Росатома" была достигнута предварительная договоренность по некоторым основным принципам, и если стороны смогут согласовать детали, то "Росатом" передаст CKK 49% акций "Аккую".

Успеть в портфель

Словосочетание "ближайшее время" в отношении индийского долгостроя "Росатома" АЭС "Куданкулам" в реальности не имеет временных рамок.

Строительство первых двух блоков началось в далеком 2002 году. Однако подключение к сети I блока произошло 22 октября 2013 года, а дата начала коммерческой эксплуатации, многократно переносившаяся, в итоге пришлась на 31 декабря 2014 года. В январе 2015 года "Росатом" передал этот блок заказчику - Индийской корпорации по атомной энергии (NPCIL) на гарантию. Со II блоком тоже все не быстро: с 2014 года он находился в состоянии "построен, но идет наладка оборудования", а сдача в коммерческую эксплуатацию ожидалась в I квартале 2016 года.

10 августа в Москве прошла видеоконференция с участием российского президента, посвященная торжественной передаче Индии I блока АЭС "Куданкулам", находящегося на тот момент в работе уже больше 1,5 лет.

Тогда же в рамках видеосвязи главный министр штата Тамил Наду Джаяраман Джаялалиташтата попросила ускорить пуск II блока. 29 августа его подключили, а через полтора месяца вновь прошла видеоконференция с участием первых лиц России и Индии, посвященная запуску второго и закладке камня в строительство третьего и четвертого блоков станции, соглашение по которым заключено в апреле 2014 года.

Понятие "ближайшее время" отлично сочетается с "подписанием" генсоглашения на III очередь "Куданкулама", предполагающего строительство энергоблоков NN5-6. В конце 2015 года источник в "Атомстройэкспорте" сообщал журналистам, что соглашение будет заключено в I квартале 2016 года, но его так и не подписали. В течение всего года руководство "Росатома" неоднократно заявляло, что документы согласовываются и госкорпорация готова к подписанию.

В конце ноября замглавы "Росатома" Николай Спасский сообщал журналистам, что подписание по III очереди АЭС "Куданкулам" вскоре состоится. "Рассчитываю, что подписание может состояться в самое ближайшее время. Ближайшее - это реально ближайшее", - подчеркивал он.

Похожая ситуация с контрактом на строительство 4-блочной АЭС "Эль-Дабаа" в Египте. Межправсоглашение о сооружении станции было заключено Россией и Египтом 19 ноября 2015 года, строительный контракт стоимостью порядка $25 млрд был парафирован еще в конце 2015 года, а его подписание анонсировалось аж на январь 2016 года.

В июне министр торговли и промышленности Египта Тарнек Кабиль в интервью "Интерфаксу" в рамках ПМЭФ сообщал, что контракт будет оформлен в течение двух месяцев, после чего Москва и Каир приступят к его реализации. В конце сентября Кириенко посещал Каир для участия в переговорах об АЭС, а в начале октября сообщал, что "Росатом" планирует подписать контракт "быстрее, чем до конца года". "Я уверен, что до конца года. Я думаю, что это вопрос совсем быстрый, быстрее, чем до конца года, я рассчитываю", - подчеркивал он. В начале декабря уже Лихачев сообщал, что "Росатом" рассчитывает подписать соглашение с Египтом до конца года. "Мы очень надеемся заключить договор с Египтом до конца года", - говорил он журналистам.

По последней информации, дедлайн по Египту - 29 декабря, так что этот контракт еще может успеть попасть в портфель зарубежных заказов "Росатома" по итогам года.

Зарубежные проекты

Портфель зарубежных заказов "Росатома" стабильно рос в последние годы. Если в 2010 году он составлял $22 млрд, то по итогам 2015 года достигал уже $110 млрд на 10-летний период.

В конце ноября Лихачев сообщил, что сверхзадачей "Росатома" является увеличение присутствия на международных рынках, несмотря на непростую ситуацию, в которой находится Россия, подразумевая под этим санкции. "Думаю, что история с этим негативным противостоянием - наша с западными странами, продлится достаточно долго, поэтому дважды амбициозная задача, несмотря на это, несмотря ни на что, увеличить свое присутствие на мировом рынке" - говорил он.

Прогноз по 10-летнему портфелю зарубежных заказов по итогам 2016 года составляет порядка $137 млрд. В ноябрьской презентации Лихачева сообщалось, что к 2030 году "Росатом" ожидает выйти по 10-летнему портфелю "зарубежки" на цифру выше $300 млрд, при этом общая выручка может превысить 2,8 трлн рублей, а на долю зарубежных бизнесов придется 67%.

Если контракты по Египту и Индии еще могут выпасть на этот год, то по Вьетнаму уже вряд ли. Национальное собрание Вьетнама в ноябре одобрило отказ от планов строительства двух АЭС на 4 ГВт в партнерстве с Россией и Японией из-за дефицита средств. Парламент страны утвердил госбюджет на 2016-2020 годы также без расходов на эти проекты, а средства, которые предполагалось потратить на развитие атомной энергетики, будут направлены на инфраструктуру и решение проблем климата.

Летом 2015 года "Росатом" и вьетнамская электроэнергетическая корпорация EVN подписали рамочное генсоглашение по реализации первого этапа строительства АЭС "Ниньтхуан-1" по российскому проекту. Для реализации проекта Вьетнаму предполагалось выделить российский госкредит на $8 млрд. Вначале строительство АЭС "Ниньтхуан-1" планировалось на 2013-2020 гг., затем по просьбе Вьетнама было перенесено на 2017 год со сроками ввода 2023-2024 гг. В июле 2016 года в отчете группы АСЭ также упоминался вьетнамский проект уже с другими датами. АСЭ собиралась подписать контракты на инженерные изыскания и на техпроект, а датами ввода АЭС в эксплуатацию стояли уже 2028 и 2029 годы.

В сентябре произошло важное для "Росатома" событие закладки первого камня второй очереди иранского долгостроя АЭС "Бушер". Вторая очередь предполагает строительство блоков NN2-3, контракт на которые был подписан еще в ноябре 2014 года. Первоначально закладка планировалась на март, но была сдвинута по техническим вопросам и из-за разных взглядов на некоторые показатели, заявлял руководитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Али Акбар Салехи.

Иран строит станцию за свой счет и до конца этого года намерен выплатить России первый аванс за АЭС "Бушер-2". По оценкам иранской стороны, стоимость строительства двух блоков составит $10 млрд. Однако в середине сентября в Лондоне в кулуарах WNA Symposium-2016 А.Салехи сообщил, что Иран готов обсуждать строительство новых блоков АЭС уже при условии внешнего финансирования. "У нас есть меморандум о взаимопонимании, но мы ещё не начали переговоры о контракте", - ответил он на вопрос о том, когда может быть подписан контракт на новые два блока для АЭС в Бушере (протокол, подписанный между РФ и Ираном, предполагал строительство четырёх блоков, контракт подписан лишь по блокам NN2-3). "$10 млрд - это большое обязательство. Мы должны будем найти источники финансирования. Это сложно для правительства взять на себя этот финансовый груз", - пояснял Салехи. "Так что если Россия или любая другая страна захочет финансировать будущие проекты, то мы готовы вступить в переговоры", - заключил он.

В конце года о себе напомнила ЮАР - местная энергокомпания Eskom начала сбор предложений для будущего тендера на строительство 6 ядерных реакторов, и "Росатом" подтвердил свой интерес к участию в нем. Тендер на сооружение АЭС ЮАР планировала объявить еще до конца 2012 года, после одобрения плана развития энергетики до 2030 года, предусматривающий рост доли атомной энергии за счет строительства до 9,6 ГВт АЭС.

Тем странам, кто только присматривается к атомным станциям, "Росатом" предлагает в качестве альтернативы строительство центров ядерных исследований и технологий. Подобные центры позволят стране начать работу по освоению и применению атомных технологий в различных отраслях вроде науки, медицины, геологии, сельского хозяйства и так далее.

В уходящем году "Росатом" подписал документы по таким центрам с Замбией и Боливией. Также идут переговоры о возможном их строительстве с Парагваем, Алжиром, Нигерией, Танзанией и рядом других стран.

В уходящем году произошло знаковое событие и на топливном рынке, открывающее перспективы коммерческих поставок российского топлива "ТВС-Квадрат" для АЭС западного дизайна. Топливная компания "ТВЭЛ" давно вела переговоры о лицензировании "ТВС-Квадрат", сам проект которого создается для экспансии "Росатома" на мировой рынок ядерного топлива. Речь идет о топливе для реакторов PWR (pressurized water reactor, реактор с водой под давлением) западного дизайна. В российских реакторах такого типа (ВВЭР) топливные сборки шестигранной формы, в то время как в реакторах западного дизайна форма сборок квадратная.

В мае американская Global Nuclear Fuel Americas (GNF-A, совместное предприятие General Electric, Hitachi и Toshiba) и "ТВЭЛ" объявили о создании альянса для продвижения "ТВС-Квадрат" на американский рынок. Буквально через пару месяцев, в июле, "ТВЭЛ" подписал первый контракт на поставку "ТВС-Квадрат" в США в опытно-промышленную эксплуатацию с одним из операторов АЭС, имя которого, впрочем, держится в тайне.

В декабре "ТВЭЛ" получил первый коммерческий контракт на "ТВС-Квадрат" для шведской АЭС "Рингхальс", где это топливо с 2014 года проходило опытно-промышленную эксплуатацию в одном из реакторов.

На ближних рубежах не обошлось без конфузов: запомнился летний инцидент с корпусом реактора, случившийся на стройплощадке Белорусской АЭС. В ночь с 9 на 10 июля один из субподрядчиков, осуществлявших перемещение корпуса реактора с одного ложемента на другой, допустил отклонения от инструкции, в результате чего произошёл перекос груза при его подъеме. По словам Локшина, чей комментарий появился на сайте "Росатома" спустя некоторое время после инцидента - "в данном случае никакого события, повлекшего какой-либо ущерб, не произошло. Максимум о чем можно говорить - о стершейся на корпусе заводской краске из-за трения металлических строп".

В своем комментарии топ-менеджер отмечал, что инцидент на Белорусской АЭС не нанес ущерба оборудованию, а вот ошибка субподрядчика нанесла ущерб деловой репутации госкорпорации. Между тем, "Росатом" сразу сообщил о готовности заменить корпус реактора по просьбе заказчика, которая, разумеется, последовала.

В результате, ввод I блока Белорусской АЭС сдвинется на год - с 2018 на 2019 год, отставание же по II блоку не ожидается.

Российский рынок

На российском рынке событий было не так уж много. Начался год с того, что концерн "Росэнергоатом" объявил о планах сокращения персонала в 2016 году, переводя людей в "дочки" и предлагая вакансии на новых объектах.

Компания поясняла, что программа по повышению эффективности производства существует в концерне 10 лет, в ее рамках ежегодно проводятся мероприятия как по повышению выработки на атомных станциях, так и по преобразованию численности, в т.ч. "с предоставлением права ценным специалистам устроиться на строящихся площадках за рубежом". "Ничего нового в этом нет - это общероссийский тренд. На этот год запланирована оптимизация 20% численности центрального аппарата концерна (расположен в Москве) и 10% персонала АЭС", - сообщал "Росэнергоатом".

В состав концерна входят все 10 АЭС России, а также предприятия, обеспечивающие деятельность генкомпании. Согласно данным годового отчета за 2015 год, среднесписочная численность работников по итогам прошлого года составляла 37 тыс. 179 человек, что на 313 человек меньше, чем в 2014 году. В 2014 году сотрудников было на 1223 больше, чем в 2013 году.

До осени никаких знаменательных событий в российском сегменте не происходило, а октябре-ноябре состоялось сразу три. Во-первых, концерн приступил к строительству на Чукотке береговой инфраструктуры для первой в мире плавучей АЭС, которая должна быть введена в эксплуатацию к 2019 году, во-вторых, 26 октября новый энергоблок N6 Нововоронежской АЭС наконец-то вышел на 100% мощности, а в-третьих, в самом начале ноября был сдан в промэксплуатацию IV блок Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах БН-800.

Проработав всего 15 дней, новый блок Нововоронежской АЭС отключился из-за отказа электрогенератора. По предварительным данным, отказ электрогенератора произошел в результате короткого замыкания. Поставку основного оборудования машзала для новых блоков осуществляли "Силовые машины" по контракту с "Атомэнергопромом" от мая 2008 года. К счастью, это неприятное для репутации событие несущественно для безопасности станции и персонала.

Этот проект очень важен для "Росатома", так как энергоблок N6 НВАЭС является первым в мире блоком поколения "3+", и он референтный - то есть по подобным проектам будут строиться АЭС и в других стран, с которыми у России заключены контракты.

Урановый sale

Фукусимские события 2011 года, когда Япония остановила все свои реакторы, больше всего ударили по ценам на уран. С тех пор урановый рынок никак не придет в себя, и в этом году только и делал, что бил собственные рекорды по минимальным значениям.

До аварии на АЭС "Фукусима" спотовая цена урана равнялась $73 за фунт, а в 2016 году падение уже превышало четырехкратное значение.

Если в 2015 году цены плавали в диапазоне от $33,75 до $39,5 за фунт, то в январе 2016 года участники рынка последний раз посмотрели на показатель выше $37 за фунт. С февраля цены поползли вниз с небольшими передышками и крохотными взлетами.

В середине марта спотовая цена на уран опустилась до $28 за фунт, в августе она уже равнялась $26. В октябре-ноябре практически еженедельно фиксировался новый минимум, на 28 ноября цена опустилась к $18,25 за фунт, а 5 декабря цены рухнули до $18 за фунт.

В опубликованном в начале года обзоре Fitch Ratings говорилось, что цены на уран останутся под давлением до конца десятилетия. "Восстановления до $50 за фунт не будет, по меньшей мере, до конца десятилетия", - отмечалось в документе, что связано с очень высокими запасами, переработкой уже добытого урана и медленным перезапуском японских ядерных реакторов.