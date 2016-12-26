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Toyota отзовет в РФ 18,8 тыс. автомобилей Lexus NX из-за проблем с тормозами

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - ООО "Тойота Мотор", российское подразделение японского автопроизводителя Toyota, отзывает в РФ 18,757 тысяч автомобилей Lexus NX. Об этом говорится в сообщении Росстандарта.

Речь идет об отзыве моделей Lexus NX 200, Lexus NX 300h, а также Lexus NX 200t, реализованных с 11 сентября 2014 г. по настоящее время с VIN-кодами согласно списку на сайте ведомства.

Как отмечается в сообщении, автомобили указанных моделей оборудованы функцией удержания тормозов, которая сохраняет давление в рабочих тормозных цилиндрах. Функция удерживания тормозов автоматически отключается, когда транспортное средство трогается с места. Конструкцией системы тормозов предусмотрена автоматическая деактивация функций удерживания тормозов и включение стояночной тормозной системы с подачей звукового сигнала и выведением информационного сообщения на приборном щитке при определенных условиях, например, при оттягивании водительского ремня безопасности во время работы функции удерживания тормозов.

Ошибка в программировании

"В связи с некорректным программированием блока управления тормозной системы существует вероятность того, что стояночный тормоз не будет автоматически активирован, несмотря на наличие вышеуказанных условий. В ситуации, когда трансмиссия будет находиться в режиме "Паркинг", существует вероятность того, что автомобиль может начать двигаться вперед или назад, что в свою очередь, может повысить риск возникновения аварийной ситуации", - указывают в Росстандарте.

Уполномоченные дилеры ООО "Тойота Мотор" уведомят владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки информационных писем и/или по телефону о необходимости предоставить автомобиль в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Вместе с тем, владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь письма, определить, попадает ли их автомобиль под отзыв, сопоставив VIN-код их автомобиля с перечнем на сайте Росстандарта, или связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт.

На всех транспортных средствах указанных моделей будет обновлено программное обеспечение блока управления тормозной системы. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи Lexus за 11 месяцев 2016 г. выросли на 19,8%, до 21,608 тыс. автомобилей.

Теги: Toyota, Тойота Мотор, Lexus, РФ
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