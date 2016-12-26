Итоги 2016 года: Новая модель пенсионных накоплений

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Накопительная часть пенсии, введенная в России в 2002 году, должна была обеспечить устойчивость пенсионной системы в условиях старения населения, а также стать долгосрочным инвестиционным ресурсом для экономики. Инфраструктуру и регулирование для этой системы создавали практически с нуля, долгое время свои пенсионные накопления в частные пенсионные фонды переводили самые смелые и прогрессивные граждане, а десятки миллионов оставались "молчунами". И вот когда регуляторы прописали четкую структуру инвестирования накоплений граждан, очистили рынок от случайных игроков, а оставшихся ввели в систему гарантирования, начались "заморозки" пенсионных накоплений, которые показали, насколько уязвима эта система - в тяжелые для бюджета дни ей жертвовали в первую очередь.

В этом году у индустрии негосударственных пенсионных фондов появилась надежда на светлое будущее после трех лет заморозки пенсионных накоплений и продления этого решения на 2017-2019 годы. Минфин и ЦБ разработали концепцию новой квазидобровольной системы накопительных пенсий, которая предполагает, что граждане будут вносить в накопительную часть до 6% от своей зарплаты, а значит, приток новых денег в НПФы может возобновиться. К тому же новая система не будет подвергаться "заморозкам", поскольку накопления предполагается сделать собственностью граждан.

Чтобы в новой системе участвовало как можно больше людей, Минфин и ЦБ предлагают включать их в программу в автоматическом режиме, то есть по умолчанию, при этом, чтобы отказаться от участия, человеку нужно предпринять некоторые усилия. Эта идея очень понравилась пенсионным фондам. Однако против нее горячо выступают представители социального блока правительства, которому экономический блок в прошлом году, по сути, проиграл борьбу за "разморозку" пенсионных накоплений в рамках обязательного пенсионного страхования.

Без автоматической подписки новая система вряд ли будет работать, ведь добровольно копить на пенсию можно и сейчас, но мало кто это делает.

От того, удастся ли Минфину и ЦБ на этот раз договориться с Минтрудом и Пенсионным фондом России и отстоять самый принципиальный критерий новой системы - автоподписку, зависит будущее накопительной пенсии. Уже сейчас видно, что первые в надежде на лояльность вторых готовы пойти на уступки по менее принципиальным вопросам. Но в главном вопросе стороны непреклонны.

Какой будет новая модель пенсионных накоплений

Впервые о том, что Минфин и Банк России намереваются создать новую пенсионную модель, сообщил первый зампред ЦБ Сергей Швецов в октябре прошлого года, когда правительство продлило заморозку пенсионных накоплений на 2016 год (впервые она была введена в 2014 году). В октябре этого года ведомства представили концепцию индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Новая накопительная система будет в первую очередь ориентирована на граждан со средним и выше среднего уровнем заработка, поскольку для них вопрос размера коэффициента замещения при выходе на пенсию стоит острее, чем для людей с более низкими доходами. Государственная система не может обеспечивать высокий коэффициент замещения высокооплачиваемым специалистам. Авторы новой концепции уверяют, что накопительная система дает таким гражданам возможность сформировать достойную пенсию, это инструмент, который не позволит использовать отложенные деньги в течение жизни, поскольку у человека всегда найдутся потребности, которые захочется профинансировать из сбережений.

Новая пенсионная модель также сохранит бизнес НПФов, поскольку без ежегодного пополнения система будет с трудом покрывать издержки ее существования.

По замыслу авторов, работающие граждане будут автоматически включены в новую систему. До 6% от их зарплаты ежемесячно будет переводиться в негосударственный пенсионный фонд. Эта ставка будет расти постепенно - первый год размер взноса на накопления будет 0%. Гражданин сможет установить размер взноса, который ему комфортен. Если он такую ставку сам не установит, то ежегодно размер взноса будет увеличиваться на 1 процентный пункт, до 6%. Эту ставку можно сделать как больше, так и меньше.

Если человек решит отказаться от участия в системе пенсионных накоплений, то он сможет воспользоваться "каникулами" - написать заявление на приостановку участия на 5 лет, в любой момент "каникулы" можно будет продлить, и делать это можно всю жизнь.

Система предусматривает, что если гражданин формировал свою накопительную пенсию в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС) в НПФ, то в течение переходного периода - двух лет - он может подать заявление об учете пенсионных накоплений в страховой пенсии, если он не хочет использовать их в новой системе. Если человек ничего не скажет, то он продолжит формировать накопительную пенсию в своем НПФе, для него ничего не поменяется. "Молчуны", чьими накоплениями управляет Внешэкономбанк (ВЭБ), в течение двух лет смогут подать заявление о переходе в НПФ. Если они сами не выберут фонд, то за него это сделает система случайным способом.

Разработчики предлагают два вида налоговых льгот для стимулирования граждан копить себе на пенсию. Первая - для самих работников. На ту сумму, которую гражданин потратил на накопительную пенсию, будет уменьшена налогооблагаемая база по НДФЛ, но в пределах 6% от зарплаты. Вторая льгота будет для работодателей - они получат льготу при отчислении в государственные внебюджетные фонды.

На новую пенсионную модель будет распространяться система гарантирования пенсий, созданная Банком России.

В настоящее время ведется дискуссия на тему предложенной концепции с профессиональным сообществом. Как говорил Сергей Швецов, ЦБ и Минфин предполагают сначала достичь договоренности по ее ключевым параметрам со всеми сторонами, в том числе с социальным блоком, а затем приступят к подготовке законопроекта, который может быть принят в осеннюю сессию 2017 года. Сама система может заработать в 2019 году.

Свои деньги

Сложившаяся на практике система заморозки пенсионных накоплений показывает, что в рамках этой системы гражданину будет сложно получить свои накопления. В новой системе отчисления будут собственностью граждан. В этом смысле система ничем не отличается от банковского депозита. Гражданин вложил средства - он вправе требовать от этого института, чтобы средства были возвращены. Никто не сможет заморозить эти деньги из-за проблем с бюджетом, обещает Минфин.

Новая система также предусматривает возможность досрочного изъятия средств. Минфин предлагает, чтобы за 5 лет до выхода на пенсию человек мог изъять до 20% пенсионных накоплений, а при тяжелой болезни - всю сумму в любой момент на оплату медицинских услуг.

Кто будет делать накопления

Половина граждан, участвующих в действующей накопительной системе, а это 30 млн человек, выбрали НПФы. Несмотря на трехлетнюю заморозку накопительных пенсий и подорванное доверие к действующей системе, граждане сознательно выбирают частные фонды. Минфин полагает, что освобождение новой системы от зависимости от бюджета будет хорошим стимулом для людей копить себе на пенсию.

ЦБ и Минфин оптимистично оценивают перспективы новой пенсионной программы. Первый зампред ЦБ Сергей Швецов считает, что 80% граждан, имеющих легальный доход, будут участвовать в новой системе. По оценкам замминистра финансов РФ Алексея Моисеева, в нее могут включиться около половины граждан, имеющих право на это.

Бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет набсовет одного из крупнейших пенсионных фондов - НПФ "Будущее", не так оптимистичен. Он считает, что в случае отмены обязательной накопительной части в пенсионном обеспечении и введении ее на добровольной основе больше половины граждан, участвующих в нынешней системе, выйдут из нее, останутся не более 25%.

Сами НПФы пока тоже сдержанны в своем оптимизме.

Возражения соцблока, ответы экономблока

Руководители Пенсионного фонда России и Минтруда заявляли, что поддерживают новую пенсионную модель, но у них есть к ней некоторые вопросы. В частности, ПФР выступил против предоставления льгот работодателям при уплате взносов во внебюджетные фонды для стимулирования граждан участвовать в новой программе, поскольку это ущемит права действующих пенсионеров и самого ПФР. На это замминистра финансов Алексей Моисеев ответил, что Минфин готов компенсировать социальным фондам выпадающие в результате такой льготы доходы. Если исходить из того, что 50% граждан, имеющих право на участие, будут в программе, то размер компенсации может составить около 40 млрд рублей.

Еще одно замечание высказал заместитель министра труда и социальной защиты Андрей Пудов. Он считает, что государственное гарантирование должно распространяться не только на основную сумму пенсионных накоплений, как это предусматривает система сейчас, но и на минимальную доходность.

Сергей Швецов, который раньше не рассматривал возможности ввести гарантирование доходности, заявил в декабре, что это предложение Минтруда "хорошее и правильное, к нему надо отнестись с уважением и рассмотреть". Это даст уверенность гражданам не только в том, что сохраняются фактические перечисления, но и в том, что реальная стоимость денег не уменьшается.

Если по этим вопросам Минфин и ЦБ готовы пойти на уступки социальному блоку, то по главному вопросу - автоматической подписке - они этого делать не собираются.

Представители ПФР и Минтруда заявили, что новая система должна быть не квазидобровольной, а по-настоящему добровольной.

"С нашей точки зрения, эта система должна носить не квази-, а реальный добровольный характер. Разница заключается в том, что ты туда попадаешь автоматически или со своего информированного согласия. С нашей точки зрения, это должно быть информированное согласие", - заявил замминистра Пудов.

Руководство ПФР заявляет, что при перечислении денег из зарплаты люди должны принимать осознанные и продуманные решения. Без соответствующего договора, без подписи гражданина не под трудовым контрактом, а под документом, в котором регулируются его отношения с НПФом, обойтись нельзя.

В качестве аргумента в пользу автоподписки Минфин и Банк России приводят удобство для граждан.

"Я надеюсь, что это будут десятки миллионов людей (участвовать в формировании добровольных накоплений - прим. ИФ), потому что опыт других стран показывает, что автоподписка творит чудеса. Легкость распоряжения своей волей платить или не платить в пенсионный фонд будет создавать населению комфорт", - заявил Швецов.

Моисеев не раз говорил, что сейчас созданы все условия для добровольных пенсионных накоплений граждан, но они не спешат этого делать, поскольку у России нет культуры накопления пенсии на старость.

Удастся ли Минфину и ЦБ убедить социальный блок в достаточной надежности действующей пенсионной системы, чтобы ввести автоматическое участие - большой вопрос.

Сохранить старую систему

Лучше бы власти ввели заморозку на изменения правил игры, шутят участники рынка. На том, чтобы накопительная часть была сохранена в рамках обязательной пенсионной системы, настаивал Алексей Кудрин.

Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ), возглавляемая Сергеем Беляковым, летом выступила с идеей отменить мораторий на формирование пенсионных накоплений, но при этом в условиях бюджетных ограничений временно снизить тариф страховых взносов, направляемых в обязательную накопительную систему. Беляков приводил в пример опыт Латвии, которая в трудные времена снизила тариф взноса в обязательную пенсионную системе с 8% до 2%, а затем восстановила его до 6%. Латвии, по словам Белякова, удалось сбалансировать распределительную систему, не разрушая накопительную и не лишая экономику долгосрочного инвестиционного ресурса.

Это предложение поддержало министерство экономического развития РФ и другая профессиональная ассоциация - НАПФ. Ее глава Константин Угрюмов говорил, что решение о "разморозке" пенсионных накоплений в уменьшенном формате с перспективой возврата к полноценному функционированию накопительного компонента было бы серьезным посылом обществу, свидетельством того, что государство даже в трудные времена держит слово.

Несмотря на все аргументы рынка, бюджет РФ на 2017-2019 годы был принят с учетом моратория на формирование пенсионных накоплений. При этом финансовые власти заявили, что этот факт, а также разработка квазидобровольной системы, не означают отмены обязательной накопительной системы. Но дальнейшая ее судьба пока неизвестна.

В России, по сути, нет культуры самостоятельного накопления гражданами средств на пенсию. В условиях растущей продолжительности жизни и сложной демографической ситуации задача властей, регулятора и самих пенсионных фондов - формировать ее. Люди должны копить на пенсию с молодого возраста, чтобы в старости иметь сопоставимый с периодом активной работы уровень жизни. Для этого пенсионная система должна быть стабильной и прозрачной. Банк России ввел систему гарантирования пенсий, с каждым годом повышает требования к надежности и качеству управления активами негосударственных пенсионных фондов, но чтобы новая система пенсионных накоплений стала "реинкарнацией" старой и люди поверили в нее, она не должна меняться каждые 5-10 лет.