Бюджет Союзного государства России и Белоруссии на 2017 год принят с профицитом

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России на сессии в Москве в понедельник утвердило бюджет Союзного государства на 2017 год.

Документ был рассмотрен в первом и во втором чтениях. Ранее предполагалось, что его второе, окончательное чтение состоится во вторник, однако члены Парламентского Собрания решили ускорить процедуру принятия бюджета.

Его доходная часть - 6 млрд 712,2 млн рублей; расходная - 4 млрд 873 млн рублей.

Отчисления РФ в бюджет Союзного государства составят 3 млрд 167 млн рублей, Белоруссии - 1 млрд 705 млн рублей. Доходная часть сформирована также с учетом неналоговых доходов в размере 1 млрд 840,2 млн рублей.

Профицит равен 1 млрд 839,2 млн рублей.

Средства бюджета будут направлены на финансирование 32 программ и мероприятий.