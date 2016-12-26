Дворкович усомнился в полном соблюдении договоренностей по добыче нефти

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович, ссылаясь на практику, не ожидает полного соблюдения договоренностей по сокращению добычи нефти, которых достигли страны входящие и не входящие в ОПЕК, заявил в интервью, опубликованном на сайте газеты "Ведомости".

По его словам, для положительной реакции рынка важно, "чтобы на торговые площадки выходили объемы, близкие к согласованным". "В сегодняшние цены заложено именно такое понимание: обязательства будут исполняться, но вряд ли в полном объеме. Иначе цены бы, скорее всего, приблизились к $60 за баррель", - сказал он.

По итогам прошедших 10 декабря в Вене переговоров 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились сократить добычу нефти с января 2017 года на 558 тыс. баррелей в сутки ради стабилизации рынка. К концу первого квартала Россия сократит добычу примерно на 200 тыс. баррелей в сутки. В апреле-мае планируется достичь цифры в 300 тыс. б/с.

Перед этим страны ОПЕК 30 ноября договорились сократить добычу нефти на 1,2 млн баррелей в сутки (до 32,5 млн баррелей в сутки) с января 2017 года при условии, что страны не входящие в ОПЕК страны сократят свою добычу на 600 тыс. баррелей, из которых 300 тыс. баррелей в сутки приходится на Россию.