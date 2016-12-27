Цена нефти Brent стабилизировалась у отметки $55,15 за баррель

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Нефть стабильна в ожидании новостей, связанных с началом реализации с 1 января добывающими странами плана по сокращению производства сырья почти на 2% от мировой добычи.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:50 по московскому времени опустились на 1 цент - до $55,15 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли на 0,2% - до $53,12 за баррель.

Доллар укрепляется во вторник, что делает нефть дороже для покупателей за пределами США. Курс иены снизился на 0,3% - до 117,40.

Нынешний уровень цен отражает позитивное развитие ситуации на рынке в последние недели. Однако у участников рынка остаются вопросы по поводу того, как реально изменится баланс спроса и предложения и будет ли соблюдаться всеми добывающими странами соглашение о снижении производства.

Основные страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, в последние месяцы наращивали добычу. Кроме того, Ливия, освобожденная от участия в соглашении ОПЕК, начала восстанавливать объемы добычи и экспорта топлива. Ожидается, что за три месяца увеличение добычи составит 270 тыс. баррелей, пока оно составило более 20 тыс. баррелей.

Экспорт нефти из России в следующем году может незначительно вырасти по сравнению с показателями текущего года, заявил журналистам в понедельник заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. В этом году при добыче 547,2-547,5 млн тонн экспорт составит 253,5 млн тонн, что на 4,8% больше, чем в 2015 году.

По его словам, общее сокращение добычи нефти Россией в рамках договоренности с ОПЕК может составить порядка 4,5-5 млн тонн. Как сообщалось, Россия в рамках договоренностей с ОПЕК взяла на себя обязательство по поэтапному сокращению добычи нефти вплоть до 300 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.