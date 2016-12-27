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Экономика

Рынок акций РФ открылся изменением ММВБ и РТС в пределах 0,1%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ открылся во вторник смешанной динамикой цен blue chips на нейтральном внешнем фоне, индексы ММВБ и РТС за минуту торгов изменились в пределах 0,1%, при этом упали на 3,5% акции "Норникеля" из-за отсечки дивидендов с учетом расчетов "Т+2".

К 10:01 по московскому времени индекс ММВБ составил 2176,3 пункта (-0,1%), индекс РТС - 1125,54 пункта (+0,1%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" изменились в пределах 1%.

В лидерах роста выступают акции "Мечела" (+1,8%), "Россетей" (+0,9%), "РусАла" (+1,6%). Подешевели бумаги "Норникеля" (-3,5%), ПАО "Полюс" (-0,1%), "НОВАТЭКа" (-0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (-0,5%) и "Татнефти" (-1%).

Доллар стоит 60,92 рубля (-0,07 рубля).

Во вторник в Азии динамика индексов смешанная, стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,01%) и консолидируется нефть. Биржи в Гонконге, Австралии, Новой Зеландии закрыты во вторник в связи с продолжающимися рождественскими празднованиями.

Прибыли промышленных предприятий Китая в ноябре ускорили рост до 14,5% в годовом выражении по сравнению с 9,8% в октябре. Статистика поддержала рост цен на цветные металлы в Шанхае, после того как накануне фьючерсы на никель и цинк продемонстрировали рекордное падение на сообщениях, что власти Китая готовы принять темпы роста ВВП ниже плановых 6,5%.

Министерство транспорта КНР объявило о планах инвестирования 1,8 трлн юаней ($259 млрд) в автомобильные дороги и водные пути в 2017 году, что поддерживает рост компаний, связанных со строительным сектором.

Нефть утром во вторник стабильна в ожидании новостей, связанных с началом реализации с 1 января добывающими странами плана по сокращению производства сырья почти на 2% от мировой добычи. Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent к 10:01 во вторник составила $55,81 за баррель (-0,2% к уровню пятницы), цена WTI - $53,07 за баррель (+0,1%).

Нынешний уровень цен отражает позитивное развитие ситуации на рынке в последние недели. Однако у участников рынка остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения и будет ли соблюдаться соглашение о снижении производства всеми добывающими странами.

Основные страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, в последние месяцы наращивали добычу. Ливия, освобожденная от участия в соглашении ОПЕК, начала восстанавливать объемы добычи и экспорта топлива. Ожидается, что за три месяца увеличение добычи составит 270 тыс. баррелей в сутки, пока оно составило более 20 тыс. баррелей в сутки.

Экспорт нефти из России в следующем году может незначительно вырасти по сравнению с показателями текущего года, заявил журналистам в понедельник заместитель министра энергетики Кирилл Молодцов. В этом году при добыче 547,2-547,5 млн тонн экспорт составит 253,5 млн тонн, что на 4,8% больше, чем в 2015 году. По его словам, общее сокращение добычи нефти Россией в рамках договоренности с ОПЕК может составить порядка 4,5-5 млн тонн.

Как сообщалось, Россия в рамках договоренностей с ОПЕК взяла на себя обязательство по поэтапному сокращению добычи нефти вплоть до 300 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии 2017 года.

По словам старшего аналитика банка "Образование" Виталия Манжоса, внешний фон утром во вторник нейтральный, в начале торгов индекс ММВБ останется в диапазоне 2175-2180 пунктов. Ближайшими значимыми поддержками выступают уровни 2170 и 2160 пунктов, в качестве сопротивлений - отметки 2190 и 2200 пунктов.

После нейтрального старта торгов индекс ММВБ перейдет в состояние бокового движения в ожидании открытия западных фондовых площадок. Выхода значимой иностранной статистики не ожидается. Во второй половине дня наиболее значимым ориентиром для участников локальных торгов станет характер изменения стоимости фьючерсов на нефть.

Начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов полагает, что экс-дивидендный разрыв в акциях "Норникеля" умеренно негативно отразится на индексе ММВБ.

Нефть Brent держится выше уровня $55 за баррель в ожидании публикации данных по запасам нефти в США, которые на этой неделе выйдут с задержкой на один день из-за нерабочего дня в Америке в понедельник. Премаркет европейской сессии сигнализирует о незначительном изменении европейских фондовых индексов в начале торгового дня.

Индекс ММВБ в начале торгов во вторник останется в районе 2180 пунктов, а в случае улучшения внешнего фона и при низкой предновогодней активности фондовых "медведей" этот индикатор способен продолжить обозначившийся подъем к психологической отметке 2200 пунктов.

В Великобритании во вторник выходной, отмечается национальный праздник "День подарков" (Boxing day), по случаю которого торги на Лондонской фондовой бирже и Лондонской бирже металлов проводиться не будут. Торги на биржах континентальной Европы и фондовом рынке США во вторник возобновятся, однако после праздничная активность инвесторов будет невысокой.

Прошедшая уплата НДС, акцизов и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в понедельник в совокупности "оттянула" с рынка около 700 млрд рублей. В среду наступает последний срок выплаты налога на прибыль, который "уведет" с рынка еще примерно 200 млрд рублей. Кроме того, во вторник российские банки должны вернуть Казначейству порядка 180 млрд рублей ранее привлеченных у него средств.

Теги: рынок акций
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