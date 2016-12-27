Доллар и евро слегка снизились к рублю в начале торгов

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Рубль слегка укрепился к доллару США и евро на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в начале торгов вторника в условиях стабильной динамики нефтяных цен и пониженной активности торгов.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 60,83-61,05 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 60,895 руб. (-9,5 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро снизился до 63,60 руб. (-17,25 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 13 копеек по отношению к уровню закрытия понедельника, составив 62,11 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,34 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 12,85 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительное укрепление рубля к доллару и евро в начале торгов 27 декабря связано со стабильной ситуацией на мировых нефтяных площадках в ожидании новостей, связанных с началом реализации с 1 января добывающими странами плана по сокращению производства сырья почти на 2% от мировой добычи. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:42 по Москве опустились на 0,11% - до $55,1 за баррель. Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи выросли к этому времени на 0,17% - до $53,11 за баррель.

Нынешний уровень нефтяных цен отражает позитивное развитие ситуации на рынке в последние недели. Однако у участников рынка остаются вопросы в отношении того, как реально изменится баланс спроса и предложения и будет ли соблюдаться соглашение о снижении производства всеми добывающими странами. Основные страны ОПЕК, в том числе Саудовская Аравия, в последние месяцы наращивали добычу. Ливия, освобожденная от участия в соглашении ОПЕК, начала восстанавливать объемы добычи и экспорта топлива. Ожидается, что за три месяца увеличение добычи составит 270 тыс. баррелей в сутки, пока оно составило более 20 тыс. баррелей в сутки.