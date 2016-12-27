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Экономика

Прохоров продал девелопера "Открытые инвестиции" структурам Авдеева

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Группа "Онэксим" Михаила Прохорова закрыла сделку по продаже 90,99% акций ПАО "ОПИН" (MOEX: OPIN) структурам владельца Московского кредитного банка Романа Авдеева.

"Онэксим" продал все принадлежавшие ему акции компании, покупатель получил права на земельный банк и девелоперские проекты, включая проект "Торпедо" (реконструкция стадиона им. Эдуарда Стрельцова на Восточной улице и строительство жилого квартала на прилегающей территории), говорится в сообщении группы.

Из материалов концерна "Россиум" (консолидирует небанковский бизнес Авдеева) следует, что покупателем выступила кипрская Zenocha Holdings Co. Ltd. Приобретенный пакет состоит из 13 млн 849 тыс. 291 обыкновенной акции "ОПИНа" номиналом 1 тыс. рублей.

"Онэксим" не раскрывает параметры сделки с Авдеевым. Представитель группы лишь сообщил, что денежная составляющая в сделке присутствует. Исходя из котировок на "Московской бирже", пакет "Онэксима" стоит около 5 млрд рублей.

Общая площадь проектов "ОПИНа" превышает 500 тыс. кв. м. Компания фокусируется на развитии мультиформатного жилья с сопутствующей коммерческой и социальной инфраструктурой.

"ОПИН" был создан в 2002 году, в компании консолидировались девелоперские проекты "Интерроса" Владимира Потанина и Михаила Прохорова. В рамках раздела бизнеса двух предпринимателей "ОПИН" отошел "Онэксиму".

Теги: Михаил Прохоров, Открытые инвестиции, Роман Авдеев
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