Итоги 2016 года: Телеком. Конкуренция как тормоз революции

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Пионеры внедрения высокоскоростного мобильного интернета в 2016 году продолжали доказывать инвесторам, уже оценившим акции Uber и Facebook, что они еще не пенсионеры четвертой промышленной революции. В воздухе витают новые стратегии, digital-трансформация, мелькают тени big data, blockchain и agile.

Но избалованные дешевой связью абоненты, низкомаржинальные розничные сети и креатив законодателей не дают развернуться стратегической мысли и погрузиться в мир подрывных технологий. Долгожданная новая стратегия развития "Мегафона" переносится с конца года на следующую весну, а наполеоновские цифровые планы голландского Vimpelcom в масштабе его российской "дочки" пока обернулись лишь один крупным запуском конвергентного продукта.

Этот год запомнился практически поголовной сменой руководителей мобильных операторов: вместо непредсказуемого Михаила Слободина "Вымпелком" возглавил норвежец Шелль Мортен Йонсен; Ивана Таврина, организовавшего IPO "Мегафона", в кресле гендиректора сменил опытный Сергей Солдатенков; у руля Tele2 стал Сергей Эмдин, знакомый совладельцам оператора по другим проектам. Непоколебимыми были позиции только президента МТС Андрея Дубовскова (впрочем, его контракт истекает в 2017 году).

Мобильная связь по-прежнему приносит телеком-отрасли больше половины доходов, но долю в общем пироге понемногу сокращает - до 55,3% с 55,7% в 2015 году. По предварительным данным "ТМТ Консалтинга", объем рынка мобильной связи в 2016 году снизился на 0,3%, примерно до 883,1 млрд рублей.

Конечно, на решение всех риторических вопросов и бытовых неурядиц в високосном 2016 году операторам не хватило бы бонусного 366-го дня. Зато за год стало ясно, что многие проблемы отрасли - структурные, и требуют экстренных мер. 17-й год обещает подлинно революционную ситуацию: верхи в лице операторов пока не могут определиться, как именно отвечать на вызовы времени, а низы в лице потребителей не хотят от них ничего, кроме дешевого трафика.

Копейка рубль не бережет

Низкие цены на связь, которыми в России так гордятся все, вплоть до профильного министра, в уходящем году оставались для операторов единственным методом конкуренции. "Обострение конкуренции" и "сложная макроэкономика" - вот два уже традиционных виновника ухудшения показателей "большой тройки". Под конкуренцией, по большому счету, подразумевается снижение тарифов, в том числе в Московском регионе, где с октября прошлого года работает Tele2, ранее известная как оператор-дискаунтер.

Вице-президент МТС по стратегии и маркетингу Василь Лацанич отмечает, что по итогам года работы Tele2 в Москве ее влияние на бизнес конкурентов было очень ограниченным. "Компания работает в рамках коридора наших ожиданий. Пошатнуть сложившийся консервативный московский рынок достаточно сложно, все идет по комфортному сценарию", - сказал он "Интерфаксу".

Аналитик "ВТБ Капитала" Иван Ким в то же время считает, что "фактор Tele2" сказался на показателях "большой тройки" во II и III кварталах 2016 года, особенно на сервисной выручке. Действительно, если в I квартале всем операторам удалось повысить мобильную выручку примерно на 1%, то уже во II квартале в незначительном плюсе была только МТС, а "Мегафон" и "Вымпелком" начали снижение. В III квартале мобильную выручку сократила вся "большая тройка", причем для МТС это случилось впервые в истории компании.

В "Мегафоне" снижение тарифов объясняют стремлением сохранить долю рынка и конкурентоспособность услуг. Компания ожидает незначительного роста мобильной выручки уже в ближайшей перспективе - за счет роста потребления мобильного интернета и доходов от дополнительных услуг (к ним, например, относится мобильное ТВ).

Для МТС снижение мобильной выручки в III квартале - во многом результат не столько "битвы низкими ценами", сколько падения роуминговых доходов. Оператор традиционно был лидером в сегменте выезжающих абонентов. В 2016 году выезжающих поубавилось, а покупательская способность тех, кто все еще путешествует, стала скромнее - почти на треть снизилось потребление голосовых услуг и SMS.

До конца года дальнейших рисков для выручки операторов нет, динамика их мобильных доходов в IV квартале будет "около нуля", поскольку в этот период традиционно ниже роуминговая составляющая, считает один из опрошенных "Интерфаксом" аналитиков. Поэтому у операторов есть шансы выполнить годовые прогнозы. Ожиданиями по финпоказателям делятся только МТС и "Мегафон" - и обе компании в течение года пересмотрели прогнозы. МТС, например, предполагала, что на ее совокупной выручке положительно скажутся растущие доходы зарубежных дочек. Но компания "по ряду бизнес-причин и иным обстоятельствам" продала свою долю в узбекском операторе UMS, после чего ухудшила прогнозы роста выручки (до 2-3%) и снижению OIBDA (до минус 4%).

"Мегафон", как и в начале года, ожидает небольшого роста выручки. Однако изменение структуры доходов в пользу фиксированной связи и продаж оборудования, скорее всего, плохо отразится на маржинальности. Оператор в ноябре установил нижний предел показателя OIBDA на уровне 118 млрд рублей, что предполагает годовое снижение почти на 11%. В начале года "Мегафон" намеревался получить 120-126 млрд рублей OIBDA, уменьшив показатель только на 4,8-9,4%.

Предсказывать показатели "Вымпелкома" вслух не берется и сам "Вымпелком", но кажется, что свои старые обещания в 2016 году он не выполнит. Летом 2015 года на встрече с аналитиками Михаил Слободин обещал рост выручки с 2016 года. На деле в течение января-сентября динамика доходов оператора варьировалась в диапазоне от 0% до минус 2%. Компания ожидает, что рыночная среда останется напряженной до конца года, отмечалось в ноябрьском отчете оператора.

Tele2 с III квартала отказалась от публикации своих финпоказателей. Гендиректор компании Сергей Эмдин сообщил "Интерфаксу", что оператор в июле-сентябре продолжил наращивать выручку двузначными темпами и "планомерно увеличивать абонентскую базу". В этом году Tele2, начавшая федеральную экспансию в конце 2014 года, запустила услуги еще в 10 регионах. Кроме того, на ее сетях заработал виртуальный мобильный оператор "Ростелекома" , одного из акционеров компании.

Ситуация в рознице: лучше меньше, да лучше

Одним из главных вопросов в повестке операторов в 2016 году стал поиск оптимального развития каналов продаж. На заре создания собственных розничных сетей целью операторов было не только продавать телефоны и смартфоны, но и, в первую очередь, подключить как можно больше клиентов. Однако 5-7 лет спустя компании по-прежнему соревнуются за новые подключения, что приводит к росту показателя оттока. Из "большой тройки" регулярно отток публикует только "Вымпелком", по итогам III квартала он составлял 14%, а годовой отток - 55%. Формулы расчета оттока варьируются от оператора к оператору, но с уверенностью можно сказать, что за год каждый игрок списывает в отток десятки миллионов sim-карт.

Большой отток не позволяет операторам формировать у абонентов лояльность и переключать их на более дорогие тарифы, отмечают опрошенные "Интерфаксом" аналитики. По их мнению, до тех пор, пока не будет решен вопрос оттока, компании не смогут улучшить свою мобильную выручку, которая со II квартала этого года либо стагнировала, либо снижалась. А для этого операторы должны быть менее агрессивны в продажах контрактов и сократить свои розничные сети. И решить судьбу крупнейшего мультибренда "Евросеть".

Последнего с особой жадностью ждет рынок, поскольку это нормализует дистрибуцию. Газета "Ведомости" со ссылкой на источники называла ряд вариантов разделения "Евросети" между акционерами, "Мегафоном" и "Вымпелкомом". По одной версии, партнеры планируют присоединить к своим розничным сетям по половине салонов ритейлера и уничтожить бренд. По другой версии, "Мегафон" готов развивать бренд "Евросеть" после разделения актива. Операторы не комментируют судьбу "Евросети", однако соглашаются, что розничные сети необходимо оптимизировать.

"Я думаю, что со временем операторы будут работать с независимыми ритейлерами и сокращать свои салоны. Сегодня на рынке слишком много магазинов операторов. И на развитие этой розничной сети тратятся деньги, которые в итоге давят на маржинальность бизнеса", - говорил в интервью газете "Коммерсантъ" гендиректор "Мегафона" Сергей Солдатенков.

Глава "Вымпелкома" Шелль Мортен Йонсен также считает, что в России пока не обойтись без независимой мобильной розницы, хоть в большинстве стран мира нет сильных мультибрендов.

"Я думаю, что рациональным решением было бы иметь сильно меньше салонов, возможно, по 2 тыс. салонов на оператора, но я не думаю, что мы придем к этому в обозримой перспективе", - говорил Йонсен журналистам в декабре.

Действительно, реальность не встраивается в картину мира главы "Вымпелкома": МТС заканчивает год с 6 тыс. собственных салонов, у "Мегафона" порядка 4 тыс. магазинов, у самого "Вымпелкома" - около 1,5 тыс. Последние два продают свои контракты примерно в 4 тыс. магазинов "Евросети" и 2,7 тыс. салонов "Связного". Четвертый федеральный оператор Tele2, кроме доступа к мультибрендам, имеет порядка 3,3 тыс. точек продаж.

Многовато для рынка, где на одного жителя приходится 1,8 sim-карт (по данным AC&M, по итогам III квартала проникновением услуг мобильной связи составляло 178%). К концу года у операторов будет 259 млн абонентов, что почти на 7,5 млн sim-карт больше, чем по итогам 2015 года, прогнозирует "ТМТ Консалтинг".

МТС, которая за 9 месяцев 2016 года открыла более 800 салонов, уже заявила, что прекращает рост розницы. Именно МТС после выхода из "Связного" летом прошлого года (а ранее и из "Евросети") начала активно наращивать розницу, чтобы достичь паритета с конкурентами в точках продаж. Со второго полугодия 2015 года и до октября 2016 года оператор увеличил розницу почти на 1,6 тыс. салонов и считает эту тактику правильной.

"Нас неоднократно критиковали за то, что мы вкладываем много денег в строительство монобренда, и это влияет на нашу рентабельность. Но посмотрите на результаты - мы более эффективны и более прибыльны, нежели наши конкуренты, которые не вкладывали значительные средства в строительство монобренда. По сути оказалось, что содержать монобернд, даже такой большой, как у нас, дешевле, чем контролируемые каналы продаж", - говорит Василь Лацанич, ссылаясь на укрепившийся отрыв от конкурентов по доходам и OIBDA.

"Мы своей цели достигли. Надеемся, что мобильный ритейл в России будет сокращаться как усилиями нашими, так и усилиями наших конкурентов. Мы готовы оптимизировать розницу в ответ на конкретные шаги конкурентов", - говорил президент МТС Андрей Дубовсков. Этих шагов в 2017 году будет ждать весь рынок.

Впрочем, в конце декабря состоялась сделка, нацеленная на пользователей, которым салоны операторов в принципе не нужны.

В поисках digital

Телеком рискует оказаться в стагнации, наблюдая, как интернет-компании привыкают к двузначным темпам роста выручки. Отрасль опасается превратиться в пресловутую "трубу", передающую интернет-трафик, который монетизируют условные Google, Facebook и Uber. Опасения эти звучат не первый год, но вялая динамика доходов сейчас уже подталкивает операторов либо заключать партнерства с digital-компаниями, либо трансформироваться в них.

Последний вариант был высказан как цель новой стратегии Vimpelcom Ltd., которой принадлежит "Вымпелком". Но толком "пощупать" планы оператора так и не удалось, что, вероятно, обусловлено строгостью голландской штаб-квартирой. На встрече с журналистами Йонсен обещал представить рынку впечатляющую платформу вовлечения абонентов (exciting engagement platform), но деталей не раскрыл. Основной владелец компании Михаил Фридман задачу для отрасли в целом формулирует так: "уйти от своих корней в индустрии связи к гораздо более современным - IT и hi-tech".

Более конкретные планы завоевания digital-сегмента в последние дни декабря раскрыл "Мегафон". Оператор намеревается купить за $740 млн контрольный пакет в интернет-холдинге Mail.ru Group у структур своего основного акционера, группы USM. Сделка должна вернуть показатели "Мегафона" к устойчивому росту и является частью новой стратегии оператора.

"Мегафон" усматривает потенциальную синергию в продвижении своих услуг "цифровой" аудитории Mail.ru, которая потребляет много data-трафика, использует мессенджеры, облачные сервисы, смотрит потоковое видео. ARPU от таких абонентов примерно в 15 раз выше, чем у "эконом-сегмента", сообщал "Мегафон". Ключевым активом Mail.ru для привлечения "цифровых" высокодоходных абонентов оператор считает соцсеть "ВКонтакте", с которой планируется запустить проект VK Mobile (источники сообщают, что это будет виртуальный мобильный оператор).

По пути цифровых сервисов собираются идти все операторы, но пока они не делают значительного вклада в выручку (часто этот вклад вообще невозможно выделить из data-доходов). "Сотовые операторы, и в том числе Tele2, начнут формировать новую экосистему мобильных услуг, которая выходит за границы отдельных отраслей. Телевидение, онлайн-музыка, мобильная коммерция, проекты в сфере M2M, решения на базе big data ("большие данные" - ИФ) и многие другие услуги на базе мобильной связи - вот будущее сотового рынка, которое начнет обретать свои черты в 2017 году", - полагает глава Tele2 Эмдин. Аналогичные планы операторы озвучивали и в 2015, и в 2014 годах.

"Трансформация в условиях давления макроэкономических факторов - крайне непростой процесс, и каждый из операторов справляется с ним по-своему, у каждого свои акценты. Мы будем готовы представить свое видение рынку в первой половине 2017 года", - сказал "Интерфаксу" Василь Лацанич из МТС. Ранее он рассказывал, что оператор ведет переговоры о сотрудничестве с Facebook.

Впрочем, МТС, которая вообще стоит на некотором отдалении от двух основных конкурентов, зачастую и на основные вопросы российского телекома отвечает совершенно иначе. "Вымпелком" и "Мегафон" выделяют вышки для потенциальной продажи? МТС сама готова стать башенной компанией. Конкуренты ищут маржу в big data и монетизации данных операторов? Все это "беготня с барабанами и лозунгами".

Всему безлимитному приходит конец

В 2016 году стало заметнее, что рост доходов операторов от интернет-услуг не поспевает за ростом data-потребления абонентов. Например, по итогам III квартала 2016 абонент "Мегафона" в среднем потреблял более 4 Гб трафика в месяц, почти на треть больше, чем годом ранее.

В то же время интернет-выручка "Мегафона" в III квартале практически стагнировала, увеличившись лишь на 0,5%. Среднемесячный счет на интернет-абонента усилил падение, снизившись в III квартале на 5,3%, до 231 рубля, хотя еще в I квартале рос на 5,9%.

Более оптимистичная картина у "Вымпелкома", который начал развивать интернет-сети позже конкурентов. Пока что рост data-выручки у оператора двузначный, но ARPU все равно снижается. У МТС, согласно отчетности III квартала, общее количество data-трафика, потребленного смартфонами, за год выросло в 2,4 раза. Впрочем, доходы от интернет-услуг компания перестала раскрывать с 2016 года, заявив, что показатель выручки от мобильного интернета уже не отражает "реального положения дел".

Проблему растущих, недорогих в удовлетворении интернет-потребностей усложняет и растущее количество data-пользователей, доля которых в абонентской базе превышает 40%, а у МТС и вовсе стремится к 50%. С ростом проникновения интернет-устройств растет и нагрузка на сеть и, как следствие, инвестиции. В этой ситуации наличие безлимитных тарифов ограничивает потенциал роста выручки. Намекнуть на это вслух первым решился глава "Вымпелкома" Шелль Мортен Йонсен, правопреемник Михаила Слободина, автора телеком-афоризма "Халявы не будет".

У абонентов с высоким уровнем интернет-потребления необходимо воспитать привычку платить тем больше, чем больше они расходуют трафика, считает гендиректор "Вымпелкома". Впрочем, эта позиция не отличается кардинально от текущего принципа ценообразования - пакетные предложения операторов тем дороже, чем больше трафика включают. Однако это "программное заявление", сделанное в декабре, дает повод ждать от "Вымпелкома" первых шагов к так называемому "датацентричному" ценообразованию уже в 2017 году. Как говорится, признание проблемы - половина успеха в её разрешении.

Первым оператором, отказавшимся от безлимитного интернета, станет принадлежащая "Мегафону" Yota. Компания с января перейдет к пакетированию интернет-трафика, чтобы привлечь обычных абонентов. Раньше оператор фокусировался на жадных до data-потребления продвинутых пользователях смартфонов (так называемых "трендсеттерах и новаторах").

"Запустить безлимитное предложение на рынок - это 15% успеха. Чтобы обеспечивать высокое качество безлимитного интернета для большого количества потребителей, необходимо быть технологически готовым к этому", - полагает гендиректор Yota Владимир Добрынин. Yota, первая на рынке предложившая безлимитный доступ в интернет, отказывается от него в надежде в разы нарастить свою абонентскую базу, которая существенно ниже, чем у операторов "большой четверки".

Пакет замедленного действия

В год рекордного постсоветского урожая зерновых даже в телекоме ключевое слово приобрело лёгкий сельскохозяйственный оттенок. В "пакете Яровой" сошлись все возможные риски - от роста капзатрат и тарифов до "коллапса отрасли".

Содержательно "антитеррористические поправки" Ирины Яровой и Виктора Озерова в законодательство о связи предполагают хранение операторами голосовой информации, переписки и файлов пользователей в срок до полугода. В интерпретации лоббистов "большой тройки" это неподъемные затраты в триллионы рублей, убыток по налогу на прибыль и многомиллиардные потери бюджета, прекращение инновационного развития отрасли и отток инвестиций заграницу, к производителям систем хранения данных.

Несмотря на просьбы руководства операторов, отрицательные экспертные заключения и даже петиции, закон был принят оперативно: документ внесен в Думу в апреле, а уже в начале июля поправки подписал президент.

По факту вопрос реализации положений "антитеррористических поправок" остается открытым. В конце декабря правительство уточнило детали их исполнения: "большая тройка", Tele2 и "Ростелеком" с 1 июля 2018 года должны хранить содержание сообщений в хранилище в объеме 1 Пбайт на каждый 1 Гбит/с пропускной способности введенного в эксплуатацию узла связи. Уже с 1 января 2019 года это объем будет увеличен до 2 Пбайт на каждый 1 Гбит/с емкости. Хранить голосовой трафик также нужно будет в срок до полугода. Оплачивать закон компании будут из собственных средств "в соответствии с бизнес-планами". Однако пока не ясно, как технологически будет организовано хранение данных - индивидуально для каждого оператора, либо хранилище будет общим. Аналитик Raiffeisenbank Сергей Либин отмечает, что если игроки рынка будут создавать "индивидуальные" мощности для исполнения закона, их капитальные затраты заметно возрастут.

"Правильным решением будет передать государству функционал по сбору, хранению и контролю трафика. Соответственно, в 2017 году мы ожидаем, как будут реализовываться положения закона, от этого, без преувеличения, будет зависеть развитие отрасли в следующие 5-10 лет", - отметили в пресс-службе "Мегафона".

Аналитик "ВТБ Капитала" Иван Ким перечисляет возможные статьи затрат операторов: запуск центров обработки данных (ЦОДов), покупка систем хранения и защиты данных, электроснабжение, организация соединения между ЦОДами и правоохранительными органами. По его мнению, эти затраты могут привести к росту цен на услуги. Такие же опасения высказывал глава Минкомсвязи Николай Никифоров и сами операторы.

Проекты актов для исполнения "антитеррористических поправок" по-прежнему готовятся без обсуждения с отраслью, отмечает представитель "Мегафона" Юлия Дорохина.

"Согласно проекту постановления и исходя из пропускной способности сети, например, в 150-200 Гбит/с, необходимо будет хранить с 2018 года 150-200 Пбайт, а с 2019 года - 300-400 Пбайт. Такой подход очень незначительно уменьшает прогноз, который мы давали в расчете затрат на исполнение "закона Яровой". Сами затраты будут выше годовой выручки компании", - заявила она. В квартальном отчете "Мегафон" оценивал реализацию максимальных требований "антитеррористических поправок" в 500 млрд рублей, при этом выручка компании в прошлом году составила 313,4 млрд рублей.

Производственный календарь-2017

В следующем году операторы будут искать выход из ситуации, когда позитивные тренды, которые должны были привести к росту бизнеса, не находят отражения в финансовых показателях, считают в "Мегафоне". Ключевым событием для компании станет принятие новой стратегии и дивидендной политики, которая, как ожидается, уже не будет привязана к уровню долга.

"Вымпелком" в 2017 году собирается продолжить оптимизацию, в том числе через сотрудничество с конкурентами в области совместного строительства и эксплуатации сетей. А рынок ждет от "Вымпелкома" завершения тендера по продаже 10 тыс. башенных сооружений, который был объявлен больше года назад.

В сфере регуляторики операторов ждет, в первую очередь, уточнение технологических деталей хранения информации по "закону Яровой", это может повлиять на планирование капитальных затрат. Кроме того, уже более пяти лет обсуждается вопрос обеспечения равного доступа операторов в многоквартирные дома с интернет- и ТВ-сетями, а соответствующий законопроект был опубликован в феврале уходящего года. По словам В.Лацанича из МТС, работа по законопроекту затягивается из-за необходимости внесения поправок в несколько нормативных актов, включая Жилищный кодекс.

Наконец, в будущем году продолжится диалог отрасли по поводу регулирования OTT-сервисов, в частности мессенджеров. Законопроект, разработанный Медиакоммуникационным союзом, в последней версии содержал послабление требований "пакета Яровой". Документ предлагает исключить хранение операторами информации, которую хранят организаторы обмена мгновенными сообщениями и организаторы аудиовизуальных сервисов (онлайн-кинотеатров).