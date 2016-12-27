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Экономика

Поступление налогов в консолидированный бюджет РФ выросло на 4,5%

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - В консолидированный бюджет РФ в январе-ноябре поступило 13 трлн рублей налогов, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, сообщил журналистам глава Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаил Мишустин.

"Динамика поступлений демонстрирует положительный тренд. Если в первом полугодии 2016 года налоговые поступления снизились на 1,3%, то за 11 месяцев 2016 года зафиксирован прирост поступлений в консолидированный бюджет на 4,5%, или на 566 млрд рублей, таким образом, в бюджет поступило более 13 трлн рублей", - сказал он.

Мишустин отметил, что все еще сохраняются отрицательные темпы роста поступления НДПИ, сборы которого на 11,2% меньше, чем в январе-ноябре 2015 года.

По остальным налогам объем поступлений увеличивается. Так, сбор НДС за 11 месяцев вырос на 10% - до 2,4 трлн рублей. М.Мишустин объяснил рост, в частности, внедрением автоматизированной системы контроля АСК НДС. "При этом нельзя не отметить положительный эффект от АСК НДС на динамику поступления налога на прибыль, так как вычеты по НДС формируются по статьям затрат, которые включаются в состав расходов по налогу на прибыль. Таким образом, налогоплательщики, корректируя свои обязательства по НДС, одновременно корректируют их по налогу на прибыль", - пояснил он.

По налогу на прибыль в январе-ноябре поступления составили 2,6 трлн рублей и выросли на 6,6%. "По ставке 20%, то есть поступления налога по результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций - 2,3 трлн рублей, выросли на 11,6%", - сказал глава ФНС.

По НДФЛ поступления увеличились на 7,9% - до 2,6 трлн. рублей. По словам Мишустина, динамика поступлений НДФЛ соответствует росту номинальной заработной платы, который за 10 месяцев составил 7,9%. "Это свидетельствует об эффективности администрирования налогов с заработной платы, а также эти цифры опровергают оценки ряда экспертов об увеличении выплат в конвертах и уводу их в серый сектор", - полагает он.

Лидерами по темпам роста стали акцизы - их сбор увеличился в январе-ноябре на 27,6% - до 1,2 трлн рублей, в том числе поступление акцизов на крепкую алкогольную продукцию увеличилось на 26,6% - до 146,3 млрд рублей. Рост сбора акцизов, по словам Мишустина, стал следствием вывода из тени производства и оборота алкогольной продукции. Этим вопросом занималась межведомственная рабочая группа с участием Минфина, ФНС, Росалкогольрегулирования и правоохранительных органов.

"Пресечены масштабные схемы уклонения от уплаты акцизов. В результате поступления в отдельных субъектах Российской Федерации увеличились в несколько раз. Так, за 11 месяцев текущего года в Республике Северная Осетия - Алания акцизы на алкоголь выросли в 9 раз, поступило на 3,1 млрд рублей больше, по Кабардино-Балкарской Республике - рост на 20,3%, поступило на 1 млрд рублей больше", - сказал Мишустин.

Поступление налога на имущество организаций выросло на 7,2% и составило 749 млрд рублей.

Теги: ФНС, Михаил Мишустин
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