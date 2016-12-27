Задолженность за электроэнергию на Северном Кавказе выросла на четверть

С начала года она достигла почти 25 млрд рублей

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Общая задолженность за электричество в северокавказском регионе РФ выросла на 25%, заявил премьер РФ Дмитрий Медведев.

"В электроэнергетике долги также продолжают расти. Региональные поставщики, которые входят в "Россети", стали в целом хуже рассчитываться с генерирующими компаниями", - сказал он на заседании правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа.

"С начала года общая задолженность увеличилась на четверть и составила почти 25 млрд рублей", - продолжил глава правительства.

По словам Медведева, это 41% общероссийской задолженности на оптовом рынке. "На розничном рынке уровень текущих расчетов составляет около 90%, а общая задолженность - около 21 млрд рублей", - добавил глава правительства.

Он отметил, что в ряде регионов Северо-Кавказского федерального округа тарифы на электричество остаются необоснованно заниженными и не обеспечивают экономическую эффективность работы энергокомпаний.