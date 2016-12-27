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Экономика

"Аэрофлот" передал авиакомпании "Победа" бренд "Добролёт"

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Аэрофлот" одобрил сделку, в рамках которой компания передаст дочерней "Победе" исключительные права на товарные знаки "Добролёт", говорится в сообщении "Аэрофлота".

Таким образом, "Победа" станет обладателем словесного знака "Добролёт", а также 12 различных графических логотипов.

"Победа" - низкобюджетная авиакомпания группы "Аэрофлот". Образована в сентябре 2014 года вместо подпавшего под санкции ЕС и остановившего деятельность "Добролёта".

Теги: Аэрофлот, Победа, Добролёт
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