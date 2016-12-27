"Аэрофлот" передал авиакомпании "Победа" бренд "Добролёт"

По данным президента, стихийные свалки занимают почти 50 тысяч гектаров территории страны Подробнее

Путин оценил ущерб России от экологических проблем минимум в 6% ВВП

Последние два года российские банки проверяли на себе теорию Дарвина Подробнее

Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень

Пионеры внедрения высокоскоростного мобильного интернета продолжали доказывать, что они еще не пенсионеры четвертой промышленной революции Подробнее

Итоги 2016 года: Телеком. Конкуренция как тормоз революции

Инвесторы с достаточной долей оптимизма смотрят и на следующий год Подробнее

Итоги 2016 года: Сырье в мире подорожало впервые за 5 лет

26 декабря 18:38

Итоги 2016 года: Новая модель пенсионных накоплений

В этом году у негосударственных ПФ благодаря концепции квазидобровольной системы накопительных пенсий появилась надежда на светлое будущее Подробнее

26 декабря 16:59

"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%

Расширение доступа российской корпорации к отводу "Северного потока" позволит увеличить объемы поставок газа в Европу в обход Украины Подробнее

26 декабря 16:58

Итоги 2016 года: Мирный атом. Кремль дал, Кремль взял

Уходящий год был насыщен событиями в атомной отрасли Подробнее

26 декабря 11:42

Итоги 2016 года: Импортозамещение в воздухе

Крупных игроков на российском рынке авиаперевозок в уходящем году меньше не стало Подробнее

26 декабря 11:10

Итоги 2016 года: Российский авторынок - как не стать Детройтом

Уходящий год на автомобильном рынке РФ был годом мучений Подробнее

26 декабря 10:18

Минэнерго назвало провокацией заявления о сильном подорожании бензина в 2017 году