"Газпром" представил ЕК предложения по урегулированию антимонопольного дела

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Газпром" во вторник представило Европейской Комиссии предложения по урегулированию в рамках продолжающегося антимонопольного расследования деятельности "Газпрома" в Центральной и Восточной Европе.

Как говорится в сообщении российской компании, Еврокомиссия изучит позицию "Газпрома".

Следующим этапом формальной процедуры должно быть тестирование рынком.

"Наши предложения сформированы по итогам серии консультаций между ЕС, РФ и "Газпромом", проводимых с 2013 года. За последние годы мы провели ряд конструктивных обсуждений с Европейской Комиссией, в ходе которых у сторон была возможность детально обсудить все вопросы, вызывающие беспокойство Еврокомиссии. Представленные "Газпромом" предложения - результат серьезной проработки, и демонстрируют нашу готовность учитывать в установленном порядке замечания европейской стороны по вопросам газового рынка там, где это обосновано и возможно. Мы надеемся, что Еврокомиссия, а в конечном итоге и рынок, положительно отреагируют на наши предложения, которые должны позволить достичь прогресса в рамках этого дела и добиться его завершения в ближайшем будущем", - приведены в сообщении слова заместителя председателя правления "Газпрома" Александра Медведева.

ЕК в 2012 году инициировала расследование о потенциальном нарушении "Газпромом" антимонопольного законодательства Европейского Союза, по итогам которого в апреле 2015 года ЕК выдвинула официальное Уведомление о претензиях (Statement of Objections).

В заявлении ЕК по итогам финальных переговоров с "Газпромом" в октябре 2016 года говорилось: "Наша цель - быть уверенными, что запрет на трансграничную перепродажу газа отменен для всех и каждого, а также содействие потокам газа на рынках Центральной и Восточной Европы, которые на сегодня не имеют достаточных инфраструктурных связей с другими регионами ЕС (такие как Болгария или Прибалтика). Во-вторых, мы хотим, чтобы цены на газ в Центральной и Восточной Европе отражали конкурентные рыночные ориентиры". Также ЕК хотела быть уверена, что "Газпром" не будет предпринимать никаких действий по отношению к клиентам, опираясь на возможности газовой инфраструктуры и своей позиции на рынке.