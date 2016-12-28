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Экономика

Нефть Brent стабилизировалась у максимальной за две недели отметки в $56

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Нефть перешла к слабому снижению в среду, активность на междупраздничной неделе остается низкой, и участники рынка заняли выжидательную позицию в ожидании новостей о практической реализации плана ОПЕК по снижению добычи.

Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 по московскому времени подешевели на 0,3% - до $55,92 за баррель.

Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились на 0,2% - до $53,78 за баррель.

После роста последних недель цены на Brent, поднявшись за 12 месяцев на 50%, заканчивают год на отметках, которые в два раза выше уровней января этого года, когда она в какой-то момент стоила $27,1.

Уровень оптимизма хедж-фондов в отношении цены на нефть находится на рекордном уровне, все большее число аналитиков и инвесторов считают, что сокращение производства выльется в снижение запасов и быстрее приведет спрос и предложение в равновесие в 2017 году, пишет Financial Times.

Цены могут вырасти в начале года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, говорят аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос.

13 января мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу.

Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января. Венесуэла, которая является одним из наиболее активных сторонников коллективных действий ОПЕК, заявила, что сократит добычу в будущем месяце на 95 тыс. баррелей в день.

"Газпром нефть" сообщила во вторник, что снизит темпы роста добычи нефти в 2017 году по сравнению с планами. Тем не менее, у компании в следующем году все равно будет рост добычи нефти на 4,5-5%. "Ранее мы планировали, что рост добычи нефти будет более агрессивный. Но с учетом решений России по сокращению добычи нефти в рамках договоренности с ОПЕК, темпы роста нефтедобычи снижены", - сообщил журналистам глава компании Александр Дюков.

Ожидается, что статистика покажет снижение запасов нефти в США по итогам прошлой недели

Теги: нефть
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