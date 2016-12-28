Nasdaq обновил исторический максимум

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов во вторник, чему способствовало укрепление потребительского доверия к экономике США до максимума за 15 лет. Nasdaq Composite завершил сессию на рекордно высокой отметке, а Dow Jones Industrial Average пока так и не достиг психологически важного уровня в 20 000 пунктов, хотя в течение дня его отделяло от этого максимума около 20 пунктов.

"Вероятно, мы поднимемся немного выше в конце года, поскольку с долгосрочной точки зрения это типичный вариант, - комментирует главный рыночный аналитик Phoenix Financial Services Уэйн Кауфман. - Мы готовимся к 2017 году, хотим увидеть, будет ли отток капитала после "ралли Трампа", поскольку сейчас в котировки "встроены" большие надежды, и они могут оказаться чрезмерными".

Индекс потребительского доверия в США в декабре 2016 года вырос до 113,7 пункта, максимального уровня с августа 2001 года, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Значение индекса за предыдущий месяц было пересмотрено со 107,1 до 109,4 пункта. Аналитики, опрошенные MarketWatch, в среднем ожидали повышения показателя до 109,5 пункта с ранее указанного уровня.

Цены на жилье в США (индекс S&P Case-Shiller) повысились в октябре на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,1% в годовом выражении.

Тем временем эксперты отмечают, что низкие объемы торгов означают повышенные риски резких изменений индексов. Кроме того, некоторые эксперты могут решить зафиксировать прибыль после ралли американских индексов. Совокупный объем торгов во вторник был одним из самых низких в этом году.

Индикатор Dow Jones Industrial Average после выборов президента США подскочил на 8,9%, а с начала года рост составляет 14,5%. Индекс S&P 500 после выборов прибавил почти 6%, с начала года - 11%, Nasdaq Composite - 5,5% и 9,6% соответственно.