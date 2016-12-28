Итоги 2016 года: Русский триллер на рынках капитала

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Российские компании и банки в 2016 году пережили неожиданно бурный сезон на рынках капитала. Хотя начинался год как занудный учебник про отсутствие жизни на внешних рынках во время санкций, к своей середине он неожиданно для многих превратился в увлекательный роман с массой действующих лиц.

Главной его сценой, безусловно, стала операция по возвращению России на международный долговой рынок, организованная в условиях строгой секретности Минфином и ВТБ . Следом за ней про существование рынка еврооблигаций вспомнила сразу целая группа корпоративных заемщиков, а ставки, по которым компании занимали, судя по всему, приятно удивляли даже их самих. Выяснилось, что размещать еврооблигации совсем не так страшно, как могло казаться последние два года, на которые даже компании, не находившиеся под санкциями, предпочли про этот инструмент забыть.

Знаковым год стал и для рынка акционерного капитала - также после длительного перерыва государство, наконец, осуществило очередную приватизацию, продав 10,9% АК "АЛРОСА" (а заодно и 19,5% "Роснефти" , и контрольный пакет "Башнефти, правда, это уже совсем другие истории - точно не про продажу на бирже), а в нефтяной отрасли состоялось крупнейшее за последние 10 лет IPO, местами крайне загадочное, но от этого не слишком потерявшее свою ценность - ведь, как известно, спрос всегда рождает предложение.

Евробонды РФ: сложная дистанция

России в 2016 году пришлось доказывать международному долговому рынку, что ее евробонды - инструмент, востребованный инвесторами, несмотря на сильно возросшие в последние два года геополитические риски. Обратный путь Минфина на рынок оказался хоть и тернистым, но, в конечном счете, успешным. Не видевшие новых российских евробондов с 2013 года инвесторы в два захода - Минфин разместил основной выпуск евробондов в мае и доразместил в сентябре - разобрали суверенные евробонды РФ как горячие пирожки.

Подготовка к майскому размещению напоминала сценарий триллера - до последнего момента хранилось в секрете, кто и когда организует сделку. Изначально процедуру отбора банков-организаторов планировалось провести традиционно - через рассылку запросов широкому пулу иностранных и российских банков. Но довести отбор до конца оказалось технически невозможным. Проблемы возникли после того, как чиновники Минфина США и Еврокомиссии рекомендовали американским и европейским банкам не участвовать в предстоящей сделке по размещению российских еврооблигаций.

Санкционные правила прямо не запрещают банкам участвовать в организации размещения суверенных бумаг РФ, однако западные чиновники опасались, что средства от продажи евробондов могут быть использованы для оказания помощи компаниям, находящимся под финансовыми санкциями США и ЕС. С учетом того, что бюджет, к примеру, напрямую поддерживает подсанкционный ВЭБ, убедить их в обратном было бы непросто.

Российские чиновники говорили, что рекомендации американских властей не помешают России осуществить заимствование на внешних рынках, если такое решение будет принято. Однако рынок в эти слова не очень верил: оставалось лишь надеяться на то, что после недружелюбных шагов Вашингтона размещение станет для России "делом принципа" и будет осуществлено, несмотря на все трудности. В целом же доминировало мнение, что евробондов лучше не ждать.

В итоге размещать евробонды России пришлось своими силами, точнее, силами одного российского банка - ВТБ.

Майское размещение основного выпуска 10-летних евробондов, объем которого составил $1,75 млрд, явно далось Минфину нелегко. Во-первых, расчеты по новому выпуску евробондов проводились через Национальный расчетный депозитарий (НРД), а не через международные системы Euroclear и Clearstream, этот факт мог ограничить доступ к еврооблигациям части иностранных инвесторов.

Во-вторых, книгу заявок на евробонды РФ держали открытой два дня, что вызвало множество слухов на рынке - появились предположения, что большая часть спроса на евробонды приходится на российские управляющие компании и банки, а Минфину хотелось, чтобы существенную роль в сделке сыграли иностранные инвесторы. Впрочем, официальные итоги размещения эти слухи развеяли - около 75% суверенных евробондов РФ приобрели инвесторы из США, Европы и Азии.

В июле Минфину все же удалось согласовать с Euroclear допуск нового выпуска к расчетам через сервисы этой системы. И сентябрьское доразмещение, над которым также работал "ВТБ Капитал", окончательно сняло все вопросы о том, готовы ли иностранные инвесторы вкладываться в российские госбумаги. Россия доразместила евробонды на $1,25 млрд при спросе в $7,5 млрд, отдав весь выпуск иностранцам, при этом большая его часть досталась традиционно самым избирательным из них - американским.

Ажиотажный спрос позволил России доразместить евробонды по ставке, существенно более низкой, чем ставка основного выпуска - доходность второго транша составила 3,9% против 4,75% в мае.

Директор департамента государственного долга и государственных финансовых активов Минфина Константин Вышковский говорил "Интерфаксу", что в ходе доразмещения второго транша в сентябре на инвесторов оказывалось гораздо меньшее давление со стороны иностранных властей, чем это было в мае, когда многие инвесторы получили негласные рекомендации новые российские еврооблигации не покупать. В итоге вторая сделка, по его словам, стала "одной из самых качественных сделок за всю историю Минфина на внешних рынках по составу инвесторов".

"При размещении основного выпуска в мае в Euroclear дали понять, что им звонили, оказывали на них давление политическое, и они побоялись допускать наши бумаги к расчетам. Мы сделали размещение с помощью инфраструктуры Национального расчетного депозитария, а потом, когда они увидели, что весь мир торгует этими бумагами и они растут в цене, Euroclear принял решение допустить этот выпуск к торгам", - рассказывал в интервью "Интерфаксу" первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Юрий Соловьев. Возможность расчетов через Euroclear стала одним из главных факторов, который привлек во вторую сделку крупных американских инвесторов.

Поймать сигнал

На рынке корпоративных еврооблигаций первая половина года была не слишком богата на события, заемщики словно ждали, когда же сигнал о выходе на рынок для всех подаст Минфин. Весной на рынке с выпуском евробондов в швейцарских франках появился "Газпром" , два транша евробондов на общую сумму $1,2 млрд продал Vimpelcom, дебютом на $350 млн удивила рынок Global Ports.

Возвращение Минфина на внешние рынки в конце мая придало смелости "корпоратам" - неожиданное, но вполне убедительное размещение суверенных евробондов открыло "окно" на рынок для тех, кто давно хотел, но все никак не решался занять.

В июне на рынок еврооблигаций вышли сразу три крупных эмитента - "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК), Evraz и "Совкомфлот".

Все три компании использовали одну и ту же схему: размещали новые евробонды, одновременно выкупая уже находящиеся в обращении выпуски долговых бумаг.

Первым протестировал спрос инвесторов на свои долговые бумаги НЛМК. Компания сумела собрать книгу заявок объемом около $4 млрд (для иллюстрации масштаба: это больше половины от спроса на суверенные евробонды РФ). В итоге компания разместила 7-летние евробонды на $700 млн.

Следом за НЛМК на рынок вышли Evraz и "Совкомфлот", пути которых на внешних рынках пересеклись в прямом смысле - обе компании проводили сбор заявок в один день, а такой смелости инвесторы не видели от российских компаний уже несколько лет. Но непривычно масштабное для последнего времени предложение евробондов российскими компаниями не смутило покупателей - оба заемщика сумели в ходе размещения существенно снизить доходность и разместиться по максимально низким ставкам.

В начале июля на рынок публичного долга осмелился выйти еще один дебютант - "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК) продала долговые бумаги на $500 млн, евробонды компании пользовались особым спросом у европейских инвесторов, выкупивших большую часть выпуска.

На этом жаркий летний сезон для российских компаний на внешних рынках был окончен, но лишь для того, чтобы осенний оказался не менее горячим. В сентябре на рынке евробондов сразу с двумя выпусками отметился один из самых именитых эмитентов - "Российские железные дороги" (РЖД). Компания разместила 4-летние евробонды на $500 млн и рублевые еврооблигации на 15 млрд рублей. В обоих случаях объемы спроса позволяли РЖД занять существенно больше, но компания ограничилась лишь теми суммами, которые были ей необходимы на выкуп части находящихся в обращении евробондов.

Кроме того, в сентябре к размещению евробондов прибегли вошедшая во вкус Global Ports, очередной дебютант, на этот раз из сектора недвижимости - O1 Properties и уже довольно опытный заемщик "ЕвроХим".

В октябре, наконец, набрались смелости и представители банковского сектора. Дорогу к инвесторам для них проложил банк "Открытие", следом за которым еврооблигации разместили Промсвязьбанк , Московский кредитный банк и Альфа-банк. Последний стоит отметить особо: он рискнул предложить рынку довольно редкий для России инструмент в виде бессрочных еврооблигаций, которые пользовались таким спросом, что банк даже сумел доразместить еще один транш в декабре, доведя общий объем выпуска до $700 млн.

Еще одним знаковым событием осени, а заодно и года, стало размещение "ЛУКОЙЛа", которого инвесторы ждали на рынке с 2014 года - тогда компания из-за резко обострившегося геополитического кризиса в последний момент отложила запланированную сделку. Впрочем, возвращение оказалось не таким масштабным, как можно было предположить - нефтяной гигант занял скромную для себя (впрочем, неподъемную для многих других заемщиков) сумму в $1 млрд.

Неожиданным стало появление на рынке "Домодедово", но даже тот факт, что уголовное дело против владельца аэропорта Дмитрий Каменщика было закрыто лишь в сентябре, за месяц до начала road show евробондов, не отпугнул потенциальных инвесторов, купивших бумаги компании на $350 млн. Напротив, ожидаемое (поскольку о планах по выходу на рынок говорилось не один месяц) размещение провела Polyus Gold .

Закрыть сезон крупных размещений выпала честь компании, которую инвесторы между собой называют не иначе как "танк" или "каток" - такими эпитетами они наградили "Газпром", который известен своей способностью делать размещения по минимальным ставкам. Газовую монополию не останавливают ни технологические санкции, под которыми компания находится с 2014 года, ни турбулентность на рынке - на этот раз "Газпром" размещал свой выпуск евробондов в евро на следующий день после объявления результатов выборов в США. За этой сделкой последовало второе за год размещение компании в швейцарских франках. Обе сделки на этот раз были закрыты без рекордных переподписок, привычных для компании, но традиционно по рекордно минимальным для нее ставкам.

В следующем году на рынке, в первую очередь, стоит ждать компании, у которых подходит срок погашения обращающихся выпусков евробондов. "Я думаю, что в следующем году ситуация может сложиться лучше. Я лично ожидаю размещений в пределах $15-30 млрд. Правда, даже верхняя граница предполагает отрицательное чистое размещение евробондов (объем погашений обращающихся евробондов - $32,5 млрд)", - говорит старший кредитный аналитик ING Егор Федоров.

"В 2016 году российские евробонды стали многими инвесторами восприниматься как защитные. При отсутствии больших потрясений есть вероятность того, что российский Investment Grade ("Северсталь" , НЛМК, "Норильский никель" , "ЛУКОЙЛ" , "ФосАгро" ) может начать торговаться у суверенной кривой или даже ниже ее по доходности", - отмечает он.

Активность российских заемщиков на первичном рынке во многом зависит от ситуации с санкциями: если будут подвижки в их снятии, то, конечно, чистое размещение может вернуться на предсанкционный уровень, если нет, то, скорее всего, будет анемичный рост в $2-3 млрд, как и в этом году, исключительно компенсирующий текущие погашения, считает старший портфельный управляющий GHP Group Федор Бизиков. Он также отмечает, что в 2017 году стоимость заимствований будет расти, так как кривая доходностей базовых долларовых ставок движется вверх под обещания ФРС и дальше повышать ставки после декабрьского решения регулятора.

Алмазы и нефть как драйверы рынка

Центральным событием на рынке акционерного капитала для российских компаний стал очередной раунд приватизации АК "АЛРОСА" в июле. Государство не продавало на бирже акций госкомпаний с осени 2013 года, когда было проведено IPO все той же "АЛРОСА", поэтому вторичное предложение акций алмазодобытчика вызвало у инвесторов ожидаемо большой интерес.

Цена размещения 10,9% акций "АЛРОСА" составила 65 рублей (дисконт около 4% к цене закрытия торгов в день, когда была открыта книга заявок), объем спроса на акции компании превысил предложение примерно в два раза. Бюджет получил от продажи пакета чуть больше 50 млрд рублей.

Главная партия в этой сделке досталась Российскому фонду прямых инвестиций, который вместе с инвесторами из стран Ближнего Востока, Азии и Европы выкупил около половины объема размещения. РФПИ для "АЛРОСА" старый знакомый - фонд покупал акции компании еще осенью 2013 года, в 2016 году фонд полностью продал купленный тогда пакет, получив, по словам главы РФПИ Кирилла Дмитриева, доходность выше 35% годовых.

Среди американских инвестиционных фондов, которые также были активными участниками IPO "АЛРОСА" в 2013 году, акции компании былой популярности уже не нашли. В 2013 году доля американских инвесторов в структуре спроса составляла около 40%, в SPO 2016 года - всего 5%. Место американских инвесторов, в первую очередь, заняли негосударственные пенсионные фонды, обеспечившие около 20% спроса.

Еще две масштабных приватизационных сделки (размах которых с продажей "АЛРОСА" не сопоставим) прошли мимо публичного рынка - контрольный пакет в "Башнефти" и 19,5% "Роснефти" государство продало стратегическим инвесторам, которыми стали в первом случае сама "Роснефть", во втором - консорциум суверенного фонда Катара и швейцарского трейдера Glencore.

Частные российские компании уже который год на рынках акционерного капитала ведут себя крайне осторожно. Весной SPO на $250 млн напомнило о себе инвесторам "Русагро", так и оставшись единственной компанией, вышедшей за деньгами в первой половине года.

В конце ноября встряхнуть всех решила "Русснефть" : Belyrian Holdings Ltd и другие структуры семьи Гуцериевых продали на "Московской бирже" 20% обыкновенных акций компании (15% уставного капитала), выручив за них 32,4 млрд рублей.

Размещение компании, несмотря на уверенный прайсинг и проникновенную речь Гуцериева по итогам IPO о том, как долог и тернист был путь компании на биржу, оставило у участников рынка массу вопросов. Главный из них - кто же эти загадочные инвесторы, купившие бумаги компании на столь внушительную сумму, ведь большинство управляющих компаний от участия в сделке открестились, а НПФ не могли покупать "Русснефть" из-за регуляторных ограничений. То, в каком ураганном темпе семья Гуцериевых продолжила скупку активов сразу после IPO (с разницей в несколько дней в декабре было объявлено о покупке торговых сетей "Эльдорадо" и "М.Видео" ), наводит на мысль, что покупатели акций знали, на что именно пойдут привлеченные через биржу средства.

На "Московской бирже" осенью помимо "Русснефти" состоялись еще два размещения - публичной стала ФГ "Будущее", объединяющая пенсионные фонды Бориса Минца, а "Европлан" тех же Гуцериевых - Шишхановых, которому в следующем году предстоит превратиться в "Сафмар финансовые инвестиции", разместил акции в рамках вторичного предложения. Впрочем, эти две сделки на звание главных событий года на рынке не претендовали изначально.

В декабре через ускоренный сбор заявок прошло SPO НЛМК, в ходе которого Fletcher Group Holdings Ltd Владимира Лисина получила $153,1 млн.

Что будет с активностью российских компаний на рынках акционерного капитала в следующем году - предсказать традиционно сложно. Многие из эмитентов или их акционеров говорят о планах по проведению биржевых размещений не один год, но довести дело до конца постоянно что-то мешает.

Так, на следующий год намечена приватизация госпакета "Совкомфлота". Продать его государство обещает каждый год в течение нескольких лет, но размещение так до сих пор и не состоялось. В 2015 году замминистра финансов Алексей Моисеев говорил, что этот актив в 2016 году не будет продан, только если Земля налетит на небесную ось. "Налетела, похоже. Как сказал один значительно более опытный чиновник - я эти вещи слышу уже 15 лет. Затянулось, к сожалению, будем работать, чтобы в 2017 году это точно произошло", - отметил замминистра в интервью "Интерфаксу" в октябре, объясняя очередной перенос сроков приватизации "Совкомфлота".

В 2017 году попытать счастья с продажей "заколдованного" актива должен новый организатор сделки - "ВТБ Капитал".

Еще более туманны перспективы другой приватизационной сделки - по продаже 10,9% ВТБ. В бюджет поступления от продажи пакета госбанка заложены, но глава ВТБ Андрей Костин неоднократно указывал, что стоит повременить с приватизацией, так как в нынешних условиях акции могут быть проданы только с большим дисконтом. Кроме того, снижение доли государства в капитале ВТБ автоматически уменьшает объем дивидендов, направляемых в бюджет. В качестве альтернативы глава ВТБ предложил на сумму, которую правительство рассчитывает получить от продажи акций банка, приобрести облигации федерального займа.

Другая долгоиграющая история, но уже в частном секторе - планы по IPO "Детского мира". Компанию который год выводят на биржу, но пока только на словах - очередная ожидаемся отсечка, когда слова могут совпасть с действиями, наступит в первой половине 2017 года. Другой ритейлер, "Юлмарт", не раз пытавшийся впечатлить рынок многомиллиардными оценками хрупкого онлайн-бизнеса, очевидно, сошел с дистанции - IPO плохо сочетается с рассмотрением исков о банкротстве. Еще один давний претендент на рыночную сделку - En+ Олега Дерипаски - обещает продолжить свой многолетний путь к биржевому колоколу. После размещения "РусАла" в Гонконге почти семилетней давности ни En+, ни ее структурам так и не удалось последовать примеру "флагманской" компании группы, но основания для осторожного оптимизма есть - в капитале En+ присутствует миноритарий, для которого IPO хорошо во всех смыслах, а именно "ВТБ Капитал".