Меткомбанк Вексельберга купил инвестора научного центра в Сколково

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Меткомбанк (контролируется бизнесменом Виктором Вексельбергом) приобрел 100% уставного капитала ООО "Ренова Лаб" - инвестора-застройщика научно-исследовательского центра в "Сколково", говорится в материалах финучреждения. Стоимость сделки составила 1,414 млрд рублей.

В Меткомбанке "Интерфаксу" сообщили, что не комментируют сделку.

Согласно базе данных "СПАРК-Интерфакс", ранее владельцем 100% "Ренова Лаб" являлась кипрская компания Backston Management Limited.

Ранее сообщалось, что группа "Ренова" Вексельберга планировала направить 2,1 млрд рублей на строительство собственного корпоративного исследовательского центра в "Сколково". Приоритетные направления исследований "Реновы" в рамках сотрудничества со "Сколково" - тепло- и электрогенерация, возобновляемая энергетика, водоподготовка и утилизация стоков, информационные технологии и биомедицина.

Согласно информации на сайте компании, ООО "Ренова Лаб" является инвестором-застройщиком одноименного научно-исследовательского центра. Центр располагается на территории фонда "Сколково", президентом которого является В.Вексельберг. Строительство научно-исследовательского центра началось в 2013 году, завершить работы планировалось в 2016 году.

Меткомбанк по итогам трех кварталов 2016 года занял 83-е место по объему активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА". Бизнесмен Вексельберг долгое время контролировал почти 100% акций Меткомбанка. В середине декабря банк сообщил об изменениях в составе акционеров. В результате в число бенефициаров кредитной организации вошли партнеры Вексельберга и топ-менеджеры ГК "Ренова".