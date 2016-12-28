Итоги 2016 года: Энергетики платят старые долги

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Несколько лет назад один федеральный чиновник, обсуждая проблемы электроэнергетики, произнес сакраментальную фразу: "Должна же невидимая рука рынка где-то шевелиться". Кажется, в уходящем году чья-то невидимая рука действительно зашевелилась, сделав политическую составляющую сектора вновь непредсказуемой, а саму отрасль - неожиданно богатой на потенциальные и фактические сделки.

Складывалось ощущение, что российские компании и власти задались целью наконец-то "поставить галочки" напротив давно обсуждаемых сделок и реформ. Открытым остается вопрос, станет ли от этого лучше всем, или принятые решения были точечными, и "невидимой руке" придется написать на следующие годы еще более длинный список дел.

Сказано - и вдруг сделано

Одним из основных ньюсмейкеров - 2016 стало "Интер РАО" . Летом этого года прошла самая дорогая с момента приватизации сделка в энергетике: госкомпания наконец-то продала 40%-ную долю в "Иркутскэнерго" , которая обойдется покупателю в 70 млрд руб. При том, что крупнейший акционер давно и прочно компанию контролирует, да и вообще деньгами бросаться не привык, сумма поистине гигантская.

"Интер РАО" получило этот пакет от государства в ходе допэмиссии в 2011 году. Тогда предполагалось, что это временное решение - акции "Иркутскэнерго" должна была получить "ГидроОГК" (ныне "РусГидро" ). Обсуждалось несколько схем, в итоге в 2013 году премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым долю в "Иркутскэнерго" должен был выкупить "Роснефтегаз".

Однако этого не произошло. "Интер РАО" начало вести переговоры о продаже пакета энергохолдингу Олега Дерипаски "Евросибэнерго", но стороны долго не могли договориться. Как писал в письме Медведеву глава En+ Group Максим Соков, в 2014-2015 гг. "Евросибэнерго" неоднократно предлагало "Интер РАО" сделку по выкупу 40,29% "Иркутскэнерго" "с существенной премией к рыночной цене - более 200%", но ответа не получало. Менеджмент "Интер РАО" же заявлял, что не хочет продавать актив дешевле стоимости приобретения - 48,6 млрд руб. "Ни у кого денег подобного масштаба на выкуп нет", - отмечал несколько лет назад предправления энергокомпании Борис Ковальчук. Периодически возникали разговоры о том, что часть этой суммы "Интер РАО" готова принять активами, но и тут договориться, по всей видимости, не удалось.

Весной стало понятно, что стороны пришли к какому-то консенсусу - менеджмент En+ Group (в нее входит "Евросибэнерго"), спустя несколько лет обсуждений, попросил Медведева внести поправки в распоряжение правительства, чтобы формальные препятствия для продажи "Иркутскэнерго" частному инвестору были сняты. Уже в мае стороны сообщили о заключении договора. Озвученная цена превзошла самые смелые ожидания - при рыночной оценке в 28,59 млрд руб. и цене приобретения в 48,6 млрд руб. акции по договору оценили в почти 69,5 млрд руб. (в 2,5 выше рынка и на 43% выше цены покупки). При этом "Интер РАО" оценивало балансовую стоимость пакета по РСБУ в 16 млрд руб., а по МСФО - в 38 млрд руб. "Вся сумма, превышающая эту величину, будет являться чистым доходом, который сформирует нашу прибыль", - отмечал член правления компании Ильнар Мирсияпов.

Собеседник "Интерфакса" на энергорынке отмечал, что сделку помогло ускорить решение регуляторов о либерализации до 100% мощности сибирских ГЭС. Это было сделано в мае, спустя пару месяцев после просьбы En+ полностью либерализовать мощность сибирских ГЭС раньше намеченного срока (изначально предполагалось, что это будет сделано в январе 2017 года). Собеседник "Интерфакса" на энергорынке отмечал, что "Евросибэнерго" должно направлять часть средств от либерализации на непревышение роста цен в Бурятии. Однако в компании не раскрывают, какой объем дополнительных средств она получила от досрочной либерализации и какая их часть направлялась на субсидирование тарифов в республике.

Есть на что тратить

Первый транш по сделке между "Интер РАО" и структурой "Евросибэнерго" прошел в июне и составил 45 млрд руб. Предполагается, что оставшаяся часть будет выплачена до конца мая 2018 года (ежеквартально равными долями). В конце декабря совет директоров "Интер РАО" утвердил бизнес-план компании на 2017 год, не предусматривающий расходование денежных средств, полученных от этой сделки. Каких-то финальных договоренностей по сделкам у компании действительно пока нет, но несколько намеков, куда деньги могут быть потрачены в будущем, рынок в уходящем году получил.

"Вы знаете, группа "Интер РАО" всегда занимала активную позицию с точки зрения развития, мы на все вопросы о тех или иных возможностях развития в секторе говорили, что готовы рассмотреть", - комментировал возможные приобретения после получения средств от сделки Ильнар Мирсияпов. На вопросы о возможном buyback или спецдивидендах менеджмент отвечал отрицательно. Не исключалось, что речь может пойти о сделках M&A, "возможно, это более динамичное развитие тех областей, в которых мы уже присутствуем".

Сразу после анонсирования сделки менеджмент "Интер РАО" напомнил об интересе компании к ряду сбытов. И уже в ноябре "Интер РАО" приобрело за 2,5 млрд руб. башкирский сбыт у "РусГидро", активно занимающейся вопросом отчуждения непрофильных активов. "РусГидро" сообщала о готовности продать еще несколько сбытов, и "Интер РАО" готово рассмотреть еще один ее актив для покупки, если будет такое предложение и если актив будет соразмерен башкирскому сбыту, пояснял Мирсияпов. Кроме того, "Интер РАО" оценит и сбытовые активы "Россетей" , когда компания объявит соответствующий конкурс (изначально это предполагалось сделать в 2016 году, но, очевидно, вопрос переносится).

"Интер РАО" интересуют не только энергосбыты - есть еще и генерация. Компанию называли одним из претендентов на покупку угольной Рефтинской ГРЭС, с которой готова расстаться "Энел Россия" . В рамках сбора заявок на станцию неназванные инвесторы предложили Enel купить не только этот актив, но и всю генерацию компании в России. Среди потенциальных претендентов источники на рынке называют китайскую "Хуадянь" (уже работает в РФ в партнерстве с "ТГК-2" ) и "Интер РАО", которому одна только угольная станция, в отличие, например, от СГК Андрея Мельниченко, не слишком интересна. "Если Enel официально начнет процедуру выхода из российских активов, то мы, безусловно, можем перейти в активную фазу, актив интересен", - уточнял менеджмент "Интер РАО".

Осенью менеджмент "Энел Россия" отмечал, что планирует определиться с тем, что именно компания готова продать и готова ли вообще, до конца года. Однако позже стало понятно, что строгого дедлайна нет. Рефтинская ГРЭС продемонстрировала сильные результаты за 9 месяцев, сообщал менеджмент компании, в связи с чем "Энел Россия" ожидала пересмотра заявок на станцию. "Процесс занял немного больше времени, так как он был очень сложным. Так что мы пока не будем обозначать дедлайн (продажи Рефтинской ГРЭС - ИФ)", - уточняла CFO компании Юлия Матюшова.

Потенциальная продажа генерирующих активов "Энел Россия" интересна не только с точки зрения возможных вложений "Интер РАО". Если уйдет Enel, в крупном генерирующем бизнесе РФ останутся лишь два иностранца - германская Uniper и финская Fortum. А если приз достанется "Интер РАО", близкие государству компании сосредоточат активы пяти из шести созданных в рамках реорганизации РАО ЕЭС тепловых ОГК. Вряд ли именно такой видел целевую модель отрасли ее реформатор Анатолий Чубайс, завещавший на торжественных проводах РАО в июне 2008 года "беречь частную собственность".

Есть о чем еще подумать

Другим важным ньюсмейкером среди компаний в уходящем году стала "РусГидро". Помимо ряда сделок по продаже активов (сбыт - "Интер РАО", плотины Ангарского каскада - за 10,95 млрд руб. En+), компания продолжала раскрывать новые детали обсуждающейся уже несколько лет докапитализации. И если в прошлом году основные вопросы вызывала кандидатура банка или структуры, которая выкупит основной объем допэмиссии, то в этом основная интрига была связана с казначейским пакетом акций "РусГидро" (около 4,9%).

Изначально, когда структура сделки только разрабатывалась, предполагалось, что "казначейки" выкупит тот же инвестор, который приобретет основную часть допвыпуска акций. Однако летом менеджмент "РусГидро" впервые упомянул о возможности участия в сделке иностранцев - японской компании Mitsui и банка JBIC. Ранее они фигурировали лишь как потенциальные партнеры проекта строительства энергомоста Сахалин-Хоккайдо.

Уже в сентябре, на Восточном экономическом форуме "РусГидро" и японские партнеры подписали меморандум о взаимопонимании, закрепляющий интерес японцев к казначейскому пакету акций. В теории меморандум с азиатскими партнерами (с учетом длительности предварительных переговоров) почти всегда означает четкую договоренность, но в этом случае вопросов пока больше, чем ответов. Стороны сразу оговорились, что японские инвесторы планируют провести технико-экономическую экспертизу до конца марта 2017 года "с целью определения перечня перспективных проектов для совместной реализации", и в марте же будет принято решение о выкупе японцами "казначеек".

Тогда же собеседники "Интерфакса", знакомые с ходом переговоров, отмечали, что в текущих условиях (законодательные ограничения в Японии и отсутствие взаимопонимания в вопросе фиксации цены на электроэнергию) "РусГидро" не хочет участвовать в строительстве энергомоста. Спустя несколько месяцев эта информация получила косвенное подтверждение - менеджмент компании заявил, что не видит в Японии достаточного спроса под проекты экспорта электроэнергии из РФ, а развитие электроэнергетики на Дальнем Востоке (новые проекты нужны для экспорта) должно быть ориентировано, прежде всего, на нужды российской промышленности.

В конце ноября совет директоров "РусГидро" в рамках утверждения допэмиссии одобрил продажу банку ВТБ квазиказначейских акций, принадлежащих компаниям группы, за 15 млрд рублей. Но речь уже шла только о 3,9%. Как пояснял "дальневосточный" вице-премьер Юрий Трутнев, ВТБ предлагает более выгодные для компании условия, чем Mitsui. Подобное решение, впрочем, не закрывает путь в компанию совсем - в ходе обсуждения сотрудничества в сентябре менеджмент "РусГидро" отмечал, что японская сторона может поучаствовать в выкупе "казначеек" не сразу, приобретя их у банка спустя время. Кроме того, японцы могут претендовать на оставшийся у компании 1%, отмечал глава "РусГидро" Николай Шульгинов на дне инвестора в декабре.

Понятно, что закачка денег в проблемную "дочку" "РусГидро" - не панацея, изменения ожидаются и в управлении "РАО ЭС Востока" . Пока ясность есть лишь в том, что как юридическое лицо компания будет существовать - на ней числятся недвижимость и земельные участки. В уходящем году обсуждался вариант создания дальневосточного дивизиона в "РусГидро". Речь идет об объединении исполнительных аппаратов, в результате чего действующий глава "ЭС Востока" Сергей Толстогузов может стать замгендиректора "РусГидро", курирующим дальневосточную энергетику, уточнял собеседник "Интерфакса".

Без тарифов не обошлось

Внимание к Дальнему Востоку привлекала не только масштабная сделка, но и тарифная реформа, без которой стабилизировать работу энергообъектов в регионе не удастся. Наконец было сформировано решение по приведению цен на электроэнергию Дальнего Востока к среднероссийскому уровню (сейчас они выше, чем в регионах ценовых зон российского энергорынка). Реформа готовилась несколько лет, решаться проблема в итоге будет при помощи потребителей - такую конфигурацию уже одобрила Госдума. Закон позволяет с 1 января 2017 г. до 1 января 2020 г. использовать надбавку к цене субъектам электроэнергетики, функционирующим на территориях Дальнего Востока. Предполагается, что эта надбавка будет направляться на стабилизацию и приведение тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке на уровень среднероссийских.

Замглавы ФАС Виталий Королев отмечал, что "РусГидро" может получить 29,5 млрд рублей через надбавки к цене на электроэнергию. Холдинг выступит собирателем надбавки - в дальнейшем он должна будет передавать средства в компании, продающие электроэнергию конечным потребителям. Таким образом "РусГидро" будет субсидировать свои "дочки", а они, в свою очередь - продавать электроэнергию по среднероссийскому уровню тарифов.

Чиновник отмечал, что предварительный базовый уровень, до которого будут доведены тарифы для промпотребителей Дальнего Востока, составит 3,19 руб. за 1 кВт.ч. "Исходя из этого расчета, совокупная нагрузка на I и II ценовые зоны для потребителей, за исключением населения, составит расчетно 29,5 млрд рублей, что приведет к росту конечной цены для потребителей зон до 1,3%", - говорил представитель ведомства. Введение надбавки будет проходить поэтапно.

Дальний Восток может принести отрасли и другие новости в следующем году. Так, электросетевой холдинг "Россети" может в следующем году прирасти активами, получив сети АО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК, на 99,99% принадлежит Росимуществу). В настоящий момент ДВЭУК является "держателем" сетевых активов, хотя изначально эта компания должна была строить и передавать объекты другим структурам.

"Наверное, самый оптимальный способ передачи - признать ДВЭУК сетевой организацией, передать его "Российским сетям" или просто-напросто вытащить оттуда имущество и передать его "Российским сетям", - сообщал замминистра энергетики Вячеслав Кравченко, отмечая, что ведомство ставит перед собой задачу оформить передачу в следующем году. Речь идет не только о передаче распредсетей в "Россети", но и магистральных - в подконтрольную холдингу "ФСК ЕЭС" .

Крымский мост к рынку

Новостным оставался в уходящем году и другой регион - Крым. Тема его энергонезависимости наконец получила свое логическое завершение. После отказа России продлевать договор с Украиной о поставке электроэнергии в регион вводить новые нитки энергомоста нужно было как можно быстрее. Впрочем, если в 2015 году власти Крыма охотно делились прогнозами по срокам ввода, то в этом году они были уже более осторожны. Как отмечал в феврале в разговоре с "Интерфаксом" замминистра топлива и энергетики Крыма Сергей Бедрык, "о таком заранее никогда не говорят, чтобы не сглазить". Гендиректор компании "Крымэнерго" Виктор Плакида озвучить предполагаемые сроки вводы новых ЛЭП не побоялся, сообщив, что третью нитку планируется запустить 24 апреля, четвертую - 25 мая. Несмотря на переживания крымских властей, не сглазили - последние две нитки ввели с опережением сроков (третью - 14 апреля, четвертую - 11 мая). После ввода последней нитки переток в Крым составил уже 800 МВт.

Присоединение Крыма к ценовой зоне оптового рынка электроэнергии и мощности оставалось вопросом времени. Это решение правительство согласовало в конце октября. Как пояснял Виталий Королев из ФАС, региону планируется выделить субсидию в размере 8,5 млрд руб. на компенсацию доведения тарифов до экономически обоснованного уровня. "Тарифы планируются к росту в размере по 15% каждое полугодие, как по подписанному плану-графику у нас есть, для населения, и 6% для промышленности составит рост", - пояснял Королев.

В конце декабря правительство согласовало присоединение Крыма к первой ценовой зоне с 1 января. Так как генерирующие объекты на территории региона не успели поучаствовать в конкурентном отборе мощности, до конца 2020 г. им дали так называемый "вынужденный" тариф.

Ускоренное присоединение Крыма к ОРЭМ потребует дополнительных объемов генерации, считает "Системный оператор". По словам главы "СО ЕЭС" Бориса Аюева, нужен конкурс на строительство в регионе небольшого дополнительного объема быстровозводимых мощностей, чтобы пройти следующие периоды высоких нагрузок. Как уточняли в "СО ЕЭС", речь идет о дополнительных 66 МВт. Решения по этому вопросу пока нет.

О строительстве дополнительной генерации в Крыму официально сообщалось лишь в контексте бОльших объемов мощности. Как отмечал президент Владимир Путин, на пике нагрузок Крым потребляет 1200-1300 МВт при собственной генерации в 1000-1100 МВт. После начала подачи газа из магистральных газопроводов РФ в регионе должно начаться строительство двух новых электростанций - Симферопольской и Севастопольской ТЭС (общая мощность двух первых энергоблоков - 470 МВт, планируется строительство двух блоков на каждой станции). "Если пиковое потребление 1100-1200, то, как мы видим, задел дополнительный для развития экономики Крыма составит примерно 800 мегаватт", - говорил президент.

Электростанции в регионе должна построить структура "Ростеха" - ВО "Технопромэкспорт". "Севастопольская ПГУ-ТЭС" строится в Балаклавском районе Севастополя. Первая очередь - парогазовая установка мощностью 235 МВт - должна была быть введена в эксплуатацию к сентябрю 2017 года. Второй энергоблок той же мощности планировалось запустить в марте 2018 года. Кроме того, близ Симферополя строится "Симферопольская ПГУ-ТЭС", ее плановые мощность и сроки ввода совпадают с мощностью и сроками запуска станции в Севастополе. Впрочем, гендиректор "Ростеха" Сергей Черезов отмечал, что ввести блоки "Технопромэкспорт" успеет только к середине 2018 года.

БАМ и Транссиб - за счет промышленности

Завершение строительства энергомоста в Крыму позволило переключить внимание на другой масштабный сетевой проект - инфраструктуру для БАМа и Транссиба. ФСК и ведомства наконец определили источник финансирования для этих объектов. Договориться о получении 36,6 млрд руб. из Фонда национального благосостояния не удалось: Минфин отмечал, что выделение ФСК средств из ФНБ возможно лишь в случае отказа от финансирования ранее одобренных инвестпроектов. Строить энергетическую инфраструктуру для БАМа и Транссиба чиновники предлагали госкомпании, в частности, за счет заемных или собственных средств. Практически так и получилось.

В условиях сжатых сроков (первые объекты надо вводить уже в 2017 году) компания придумала изящное решение, не требующее большой объем средств от государства сразу, а предусматривающее договоренности с потребителями. Теперь оплатить техприсоединение к сетям ФСК можно будет в рассрочку на десять лет под 6% - это и будет источником для масштабных строек. Общая сумма платы за техприсоединение в инвестпрограмме на ближайшие годы заложена в размере около 90 млрд руб. "Рассрочка для нас очень хороший доход", если процент составит около 10,5%, отмечали в ФСК.

Впрочем, ведомства выбрали вариант с меньшим процентом. Но даже на таких условиях сумма процентов составит 39,56 млрд руб. В данном случае занимать на рынке компании не понадобится, следовало из ее модели.

Тепло - дело тонкое

Модернизация теплоснабжения стала одной из основных тем года. По оценкам Минэнерго, оборудование по производству теплоэнергии устарело, требует масштабных инвестиций, которые может обеспечить только изменение тарифообразования в отрасли - введение метода "альтернативной котельной". Пока этого не произошло - аварийность растет. В ведомстве посчитали, что аварийность в тепловых сетях в отопительный период выросла за последние 5 лет на 45% и продолжает увеличиваться.

"Альтернативная котельная" обсуждается уже не первый год. "Альткотельная - это локальный источник теплоснабжения, которым потребитель может заменить сторонние теплоснабжающие организации. Потребитель никогда не должен платить за центральное теплоснабжение больше, чем если он пойдет в магазин, купит котел и поставит его у себя", - говорил в 2013 году интервью "Интерфаксу" Михаил Курбатов, тогда замминистра энергетики. С тех пор именно возможность резкого роста стоимости тепловой энергии после введения "альткотельной" тормозила принятие этого законопроекта.

"Коллеги, если мы примем закон, где риск увеличения стоимости реализуется - это просто недопустимо. Потому что, вы знаете, доходы населения упали значительно. Увеличен процент живущих за чертой бедности. И если мы еще тарифом, неважно какими намерениями благими это мотивируется, нам люди просто этого не простят", - говорил глава комитета Госдумы РФ по энергетики РФ Павел Завальный на одном из заседаний комитетов, где обсуждался законопроект.

Против законопроекта выступали также различные ведомства и компании. Но в 2016 году Минэнерго наконец-то приблизилось к возможности внедрения этого принципа на практике. В конце декабря законопроект, закрепляющий "альтернативную котельную" был рассмотрен и принят Госдумой в первом чтении.

Но у депутатов снова возникла масса вопросов, в частности, по росту цены. Хотя нынешний куратор электроэнергетики в Минэнерго Вячеслав Кравченко заверил, что о резком повышении речи не идет. "Для 20% потребителей роста цен на теплоснабжение после введения "альткотельной" не произойдет, 40% увидят, что повышение будет на уровне инфляции плюс 1-2%, остальные потребители увидят рост на уровне инфляции плюс 4-5%, еще 3-4% потребителей получат рост более 10%. Однако в этих регионах цена и так низкая", - отмечал замминистра, выступая в Госдуме. Кроме того, регионы смогут сами выбирать - вводить или нет "альткотельную".

В результате, законопроект хоть и был принят в первом чтении, но опять потребовал доработки. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рекомендовал Кравченко пройтись с проектом по фракциям, чтобы снять все вопросы депутатов.

По оценке замминистра, заработать закон может не ранее 2018 года. Пока же теплоснабжение потребителей осуществляется по старым правилам, инвесторы не торопятся вкладывать в отрасль средства. "Очевидно, что наши инвестиции будут зависеть от тех денег, которые компания сможет заработать на тепле. Но в настоящий момент возможности зарабатывать на тепле нет ни у одного из "больших генераторов". Для нас это абсолютно убыточная деятельность, сопряженная с огромным количеством деловых и технологических рисков", - говорил в 2014 году в интервью "Интерфаксу" глава крупнейшей теплоснабжающей компании "Т Плюс" Борис Вайнзихер, который участвовал в разработке новой модели рынка тепла на экспертном уровне.

Новый 2017 год глава компании встретит, судя по всему, под арестом. Проблемы у Вайнзихера начались после того, как и.о. главы Коми Сергей Гапликов пожаловался президенту Путину на ситуацию с энергоснабжением Воркуты. Он отметил рост количества аварий в воркутинской энергосистеме ввиду критического состояния оборудования на станции. Кроме того, Гапликов посетовал на структуру владения "Т Плюс" "Воркутинскими ТЭЦ" и планы энергокомпании по продаже этого актива.

"Они ("Т Плюс"- ИФ) всю эту энергосистему вместо того, чтобы начать работать, вывели в отдельное ООО, которое находится в Воркуте, и в мае месяце на совете директоров приняли решение продать её на публичных торгах - вместо того, чтобы выполнить все решения, привести систему в порядок", - заявил Гапликов на встрече с Путиным. В связи с этим и.о. губернатора попросил президента дать поручение правоохранительным органам разобраться в этом вопросе. После этого прокуратура Коми начала проверку, касающуюся деятельности ООО "Воркутинские ТЭЦ".

Встрече сопутствовало и письмо, получившее грозную президентскую резолюцию - на несколько порядков жестче традиционных "прошу рассмотреть и доложить". И.о. губернатора писал, что "Т Плюс" не заинтересовано инвестировать в модернизацию Воркутинских ТЭЦ, что создает угрозу энергоснабжению города, и просил поручить правительству рассмотреть вопрос "повышения энергоустойчивости и энергобезопасности Воркутинского энергоузла за счет инвестиционного потенциала "Т Плюс", а правоохранительным органам - "установить причины сложившейся ситуации". В резолюции главы государства на письме было сказано, что "жульничество и разгильдяйство нужно пресечь".

Вскоре стало известно, что Вайнзихер, а также глава совета директоров "Т Плюс" и управляющий директор "Реновы" Евгений Ольховик подозреваются в даче взятки в особо крупном размере (часть 5 статьи 291 УК РФ). Деньги, по версии следствия, были переданы за установление максимально выгодных тарифов на тепло- и электроэнергию, а также предоставление иных льгот и создание комфортных условий осуществления коммерческой деятельности на территории Коми. Следствие считает, что деньги перечислялись на расчетные счета компаний, указанных взяткополучателями. Общая сумма перечисленных в качестве денежного вознаграждения средств превысила 800 млн руб.

Вопреки ожиданиям пессимистов, пока никаких свидетельств в пользу того, что воркутинское дело стало "черной меткой" для "Реновы", нет. Более того, владелец группы Виктор Вексельберг и Гапликов даже договорились о стратегическом сотрудничестве - тот поистине редкий случай, когда соглашение компании с регионом становится настоящей новостью. Но "отмотать назад" уголовное дело даже при полном непротивлении сторон конфликта - отнюдь не простая, и уж точно долгосрочная задача.

Дело "Т Плюс" по касательной задело даже телеком: еще один подозреваемый, Михаил Слободин, который руководил "КЭС Холдингом" с 2002 по 2011 годы, вовремя оказался за границей и был объявлен в федеральный розыск. Должность гендиректора "Вымпелкома" , российской "дочки" холдинга Vimpelcom, на этом печальном фоне Слободину пришлось спешно покинуть.

В борьбе с паводком

В отличие от теплоснабжения, в гидрогенерации в последние несколько лет все складывалось более чем удачно. Высокая выработка, стройки с привлечением средств из госбюджета, варианты решения долговых проблем за счет государства - вот наиболее обсуждаемые вопросы отрасли. Между тем, в конце 2015 года гендиректор главной гидрогенерирующей компаний страны - "РусГидро" Евгений Дод неожиданно покинул свой пост. На его место был назначен выходец из "Системного оператора" Николай Шульгинов. После смены руководства "РусГидро" отказалось почти от всех новых проектов, для которых требовалось привлечение средств госбюджета. Например, высокозатратный проект строительства противопаводковых ГЭС на Дальнем Востоке был снят с повестки дня: ситуация с паводками "стабилизировалась с экологической точки зрения", объяснял "Интерфаксу" первый замгендиректора компании Джордж Рижинашвили. Даже объем финансирования долговой нагрузки дальневосточных предприятий за счет средств госбанка - ВТБ - был снижен с 85 до 55 млрд руб.

Сам Дод нашел для себя новое поприще - стал главой совета директоров ПАО "Квадра" , генкомпании группы "Онэксим" Михаила Прохорова. Туда же отправилась часть команды Дода из "РусГидро". Ходили слухи, что Дод даже может купить компанию у М.Прохорова, который уже много лет безуспешно пытается продать проблемный актив. Главной задачей для Дода стало освобождение "Квадры" от штрафов за просрочку вводов объектов по договорам о предоставлении мощности. Предложенный компанией вариант (прощение штрафов в обмен на отказ от курского проекта) требовал переподписания договоров со всем рынком. Источники "Интерфакса" отмечали, что переговоры с участниками удалось завершить для компании успешно именно благодаря ресурсу Дода.

Впрочем, карьера в теплогенерирующем бизнесе не стала для экс-главы "РусГидро" удачной альтернативой. В июне Дод была арестован вместе с бухгалтером "РусГидро" Дмитрием Финкелем. Им было предъявлено обвинение в крупном мошенничестве, организованном группой лиц, позднее следствие переквалифицировало их действия на статью "растрата". Дод был помещен под домашний арест. Причина - премия, которую Дод (по мнению следствия, незаконно) выписал себе по результатам 2013 года.

Разгрузка для потребителей

В уходящем году в правилах рынка утвердили новых игроков - потребителей с ценозависимым потреблением. Они могут участвовать как в формировании цены КОМ, так и вне КОМа влиять на цену РСВ. Как пояснил член правления "Совета рынка" Максим Русаков, благодаря их заявкам в отборе фактически будет сдвигаться "кривая" КОМ на объем ценозависимого потребления, цена КОМ в итоге будет снижаться. Существенного влияния на КОМ-2020 потребители оказать не могли - "СО ЕЭС" получил всего одну заявку, от "РусАл Новокузнецк" на 5 МВт (при минимальном пороге в 2 МВт).

"РусАл" же оказался и тем единственным потребителем, который решил поучаствовать в формировании цен на РСВ при помощи этого механизма. Так, в рамках отдельного ноябрьского отбора были одобрены заявки от Новокузнецкого, Саяногорского и Братского заводов компании, а также ООО "РусАл Энерго". В январе-марте и октябре-ноябре "РусАл" готов снижать потребление на 53,9 МВт, в остальные месяцы - на 54 МВт, следует из материалов по результатам отбора.

Речь идет о готовности "РусАла" "разгружать" потребление, если по ожиданиям "Системного оператора" она приведет к уменьшению средневзвешенной цены РСВ в час максимальной цены на 1% и более. По сути, механизм дает участникам рынка дополнительную гибкость в виде решения, что в пиковые часы будет наиболее целесообразно - загрузить еще один генератор или потребителю снизить свое потребление. По правилам потребитель должен будет "разгружаться" не более 10 раз в месяц (но и не менее одного).

Минэкономразвития и Минэнерго вместе с "Системным оператором" должны проанализировать результаты внедрения механизма до 1 июля 2018 июля и представить правительству свои предложения по совершенствованию механизма ценозависимого снижения потребления. Как отмечал замдиректора департамента государственного регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и энергоэффективности Минэкономразвития Евгений Ольхович, механизм может быть дополнен "альтернативными программами, которые могут ориентироваться на представителей розничного рынка, гарантирующих поставщиков и так далее".

Роль потребителей в следующем году будет только расти благодаря запланированной либерализации розницы. Согласно идее Минэнерго, они могут получить возможность напрямую работать с генерирующими компаниями оптового рынка. В настоящий момент потребители розницы могут приобретать электроэнергию у гарантирующих поставщиков, у сбыта в рознице, напрямую на ОРЭМ, а также у них есть возможность самостоятельно выйти на ОРЭМ. В новой концепции речь идет о введении системы долгосрочных договоров, что упростит доступ розничных потребителей на оптовый рынок, кроме того, они смогут участвовать в рынке через единую группу точек поставки (ГТП).

Впрочем, предлагаемая система долгосрочных договоров (в частности, система электронных сертификатов) пока вызывает вопросы у генкомпаний. Как говорила замгендиректора ООО "Интер РАО - Управление электрогенерацией" по маркетингу и сбыту Александра Панина, компании не все равно, с кем работать. Вызывает вопросы и отсутствие точных прогнозов цен на топливо и неопределенность в регуляторике.