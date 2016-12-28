Главные новости
В РоссииВторой самописец Ту-154 подняли со дна Черного моряСпортВ РУСАДА назвали искаженными слова Анцелиович о допинге в РФВ РоссииПесков рассказал о планах Путина на новогодние праздники
Экономика

Евро упал до 63 рублей впервые с июля 2015 года

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Курс евро в ходе торгов на "Московской бирже" в среду днем упал до отметки 63 руб., впервые с 23 июля 2015 года, то есть до минимума почти за полтора года, отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Потери евровалюты по отношению к закрытию предыдущего дня составили 43,5 копейки. При этом курс доллара США к 15:20 по московскому времени составил 60,58 руб., что всего на 9 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", снижение курса евро на "Московской бирже" связано как с продолжающимся ростом мировых цен на нефть (Brent торгуется в среду днем вблизи уровня $56,3 за баррель), что в целом позитивно для рубля, так и с новой волной снижения евровалюты против доллара на мировом рынке Forex, где евро опустился ниже отметки $1,04.

Нефтяные цены могут вырасти в начале 2017 года, если страны ОПЕК покажут приверженность достигнутому ими соглашению, считают аналитики. Кроме того, на цены может повлиять возросший зимой спрос. 13 января мониторинговый комитет, состоящий из членов ОПЕК и стран не-ОПЕК и призванный контролировать соблюдение согласованных квот, проведет первую встречу. Суммарно добывающие страны намерены снизить производство на 1,8 млн баррелей с января.

Теги: курсы валют, рубль, евро, доллар
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail
Экономика
Итоги 2016 года: Энергетики платят старые долгиИтоги 2016 года: Энергетики платят старые долги
Политическая составляющая сектора вновь стала непредсказуемой, а сама отрасль - неожиданно богата на потенциальные и фактические сделкиПодробнее
Итоги 2016 года: Российское золото - во глубину упорных рудИтоги 2016 года: Российское золото - во глубину упорных руд
Мировая золотодобыча по объемам уперлась в потолокПодробнее
Итоги 2016 года: Русский триллер на рынках капиталаИтоги 2016 года: Русский триллер на рынках капитала
Обратный путь Минфина РФ на рынок оказался хоть и тернистым, но, в конечном счете, успешнымПодробнее
Перевозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границуПеревозчики с неоплаченными штрафами "Платона" не смогут пересечь границу
По новому постановлению, перевозчики не смогут ни выехать из страны, ни вернуться в нееПодробнее
Итоги 2016 года: Сырье в мире подорожало впервые за 5 летИтоги 2016 года: Сырье в мире подорожало впервые за 5 лет
Инвесторы с достаточной долей оптимизма смотрят и на следующий годПодробнее
Итоги 2016 года: Телеком. Конкуренция как тормоз революцииИтоги 2016 года: Телеком. Конкуренция как тормоз революции
Пионеры внедрения высокоскоростного мобильного интернета продолжали доказывать, что они еще не пенсионеры четвертой промышленной революцииПодробнее
Итоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не оченьИтоги 2016 года: Российские банки - отбор естественный и не очень
Последние два года российские банки проверяли на себе теорию ДарвинаПодробнее
Путин оценил ущерб России от экологических проблем минимум в 6% ВВППутин оценил ущерб России от экологических проблем минимум в 6% ВВП
По данным президента, стихийные свалки занимают почти 50 тысяч гектаров территории страныПодробнее
Итоги 2016 года: Новая модель пенсионных накопленийИтоги 2016 года: Новая модель пенсионных накоплений
В этом году у негосударственных ПФ благодаря концепции квазидобровольной системы накопительных пенсий появилась надежда на светлое будущееПодробнее
"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%"Газпром" увеличил физическую загрузку газопровода OPAL до 80%
Расширение доступа российской корпорации к отводу "Северного потока" позволит увеличить объемы поставок газа в Европу в обход УкраиныПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Ушла из жизни Кэрри Фишер10 фото
28 декабря
Ушла из жизни Кэрри Фишер
Фотохроника 27 декабря6 фото
27 декабря
Фотохроника 27 декабря
Лучшие фото недели10 фото
23 декабря
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииВторой самописец Ту-154 подняли со дна Черного моряСпортВ РУСАДА назвали искаженными слова Анцелиович о допинге в РФВ РоссииПесков рассказал о планах Путина на новогодние праздникиВ миреСМИ рассказали о санкциях США против РФ из-за хакерских атак
Путин назвал уходящий год более сложным и более успешным по сравнению с 2015-м
Анцелиович прокомментировала сделанные в интервью New York Times высказывания
Евро упал до 63 рублей впервые с июля 2015 года
Причиной крушения Ту-154 назвали сочетание человеческого и технического факторов
Предъявлено обвинение 16 фигурантам дела об отравлении в Иркутской области
За 1 и 2 января в Москве выпадет почти треть месячной нормы осадков
Немецкий министр назвал "вегетарианский шницель" обманом покупателей
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2016 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи