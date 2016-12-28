"Белнефтехим" заявил о продолжении нефтегазового спора Белоруссии и РФ в 2017 году

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Разрешение нефтегазового спора Белоруссии и России продолжится в 2017 году, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко.

"Решение нефтегазовых вопросов с Россией, очевидно, переносится на следующий год", - сказал Ляшенко, слова которого приводит госагентство БелТА.

Как отметил глава "Белнефтехима", стороны продолжают переговоры, и Белоруссия рассчитывает на скорейшее разрешение всех имеющихся вопросов.

Ранее в среду госагентство БелТА сообщило со ссылкой на Ляшенко, что Белоруссия и Россия продолжают переговоры по пересмотру тарифов на транзит нефти.

"Вчера у нас прошли рабочие встречи по пересмотру тарифов на прокачку нефти", - рассказал Ляшенко, уточнив, что 27 декабря состоялась рабочая встреча белорусской делегации с представителями Федеральной антимонопольной службы России.

"Белорусская сторона выдвинула доводы о том, что наши тарифы на прокачку - одни из самых низких из всех участников этого транзита. Мы выставили свои обоснования и хотим увеличить тариф на 20,5%. Российская сторона пока заняла позицию о том, должно быть в районе 5,5%", - продолжил глава "Белнефтехима". Он отметил, что работа по данному вопросу продолжается.

Ранее сообщалось, что между Россией и Белоруссией возник конфликт неплатежей из-за разных подходов к определению цены на газ. По данным "Газпрома" , в период с января по сентябрь 2016 года белорусские потребители накопили задолженность за поставки газа в размере $340 млн.

В мае ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" обратилось в Международный арбитражный суд при Белорусской торгово-промышленной палате (БелТПП) с исковыми заявлениями к газоснабжающим организациям Белоруссии из-за задолженности по оплате поставленного природного газа.

В третьем квартале Россия сократила поставки нефти в Белоруссию до 3,5 млн тонн. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович и глава Минэнерго Александр Новак объясняли, что снижение связано с конфликтом по неплатежам Белоруссии за российский газ. В четвертом квартале поставки планировалось дополнительно урезать еще на 500 тыс. тонн, до 3 млн тонн.

Дворкович в октябре также сообщал о договоренностях с Белоруссией о корректировке индикативного баланса поставок нефти и нефтепродуктов после урегулирования газового вопроса. Однако переговоры между странами до последнего времени продолжались.