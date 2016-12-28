ЦБ отказал в аккредитации рейтинговым агентствам "Рус-Рейтинг" и НРА

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не аккредитовал рейтинговое агентство "Рус-Рейтинг" и Национальное рейтинговое агентство (НРА), говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Наличие аккредитации Банка России является необходимым условием для осуществления рейтинговой деятельности на территории России после окончания переходного периода, который истекает 13 января 2017 года для российских юрлиц и 13 июля 2017 года для иностранных.

В настоящее время аккредитацию ЦБ прошли только два рейтинговых агентства, работающих по национальной шкале, - АКРА и "Эксперт РА".