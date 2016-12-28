Завершился прием заявок на Сухой Лог

Как и ожидалось, подано всего две заявки - от компаний "СЛ Золото" и "Золото Бодайбо"

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Прием заявок для участия в аукционе на месторождение Сухой Лог завершился.

"Заявки на участие в аукционе на Сухой Лог подали две компании, которые ранее заключили договоры задатка с Роснедрами", - сообщил журналистам глава Минприроды Сергей Донской. Ранее сообщалось, что договоры задатка заключили "СЛ Золото" и "Золото Бодайбо".

"СЛ Золото" - СП ПАО "Полюс" (51%) и "Ростеха" (49%). ООО "Золото Бодайбо"- это структура бизнесмена Ибрагима Паланкоева, связанного с экс-акционерами Polyus Gold International Ltd - материнской компании "Полюса", и банка ВТБ . Формально претенденты никак не связаны, но на рынке склонны считать СП Паланкоева и ВТБ "страховкой" "Полюса" (ведь, если бы заявка оказалась всего одна, аукцион был бы признан несостоявшимся).

Ранее стало известно, что потенциальные претенденты на Сухой Лог - Polymetal , Nordgold, Kinross Gold - решили не участвовать в аукционе.

До последнего дня оставалась вероятность, что заявку подаст СП ПАО "Высочайший" (GV Gold) и структуры "Росатома". Но акционеры "Высочайшего" приняли решение не принимать участия в аукционе, сообщили "Интерфаксу" в компании ранее в среду.

Сухой Лог - одно из крупнейших в мире золоторудных месторождений. По российской классификации балансовые запасы Сухого Лога составляют 1,943 тыс. тонн золота и 1,533 тыс. тонн серебра, забалансовые запасы - еще 741 тонну золота. Торги пройдут 26 января.