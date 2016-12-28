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Экономика Итоги года: 2016

Итоги 2016 года: Глобальный объем размещения облигаций достиг рекорда

Совокупный объем облигаций, размещенных эмитентами по всему миру, составил $6,62 трлн

Итоги 2016 года: Глобальный объем размещения облигаций достиг рекорда
Фото: YAY/ТАСС

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Глобальный объем размещения долговых обязательств в 2016 году достиг рекордного уровня благодаря исключительно низкой стоимости заимствования, которая, однако, может возрасти в следующем году после вступления Дональда Трампа в должность президента США.

Согласно данным аналитической компании Dealogic, совокупный объем облигаций, размещенных эмитентами по всему миру, составил $6,62 трлн, что превысило предыдущий рекорд, зафиксированный в 2006 году.

Более половины этого объема пришлось на долю корпоративных облигаций: объем размещения этих бумаг увеличился в текущем году на 8%, до $3,6 трлн.

Остальная сумма включает долговые обязательства, размещенные суверенными эмитентами через синдикаты банков, американские и международные государственные агентства, а также ипотечные бонды и облигации с покрытием. Показатель не учитывает госбумаги, размещавшиеся в рамках регулярных аукционов.

Стоимость заимствования в этом году являлась исключительно низкой благодаря политике отрицательных процентных ставок, которой придерживаются Европейский центральный банк (ЕЦБ) и Банк Японии, а также осторожному подходу Федеральной резервной системы (ФРС) к подъему ставок, и компании активно пользовались этим, чтобы привлечь средства на долговом рынке в том числе для финансирования крупных слияний и поглощений.

Доходности американских гособлигаций достигали рекордных минимумов летом этого года, однако перспективы того, что избранный президент США Дональд Трамп реализует свои обещания в плане сокращения налогов и наращивания бюджетного стимулирования, спровоцировали рост процентных ставок, что может увеличить долговую нагрузку эмитентов в 2017 году.

Доходность десятилетних US Treasuries, являющаяся ориентиром для размещения корпоративных бондов, опустилась до рекордно низкого уровня - 1,32% в июле, однако с тех пор она выросла более чем на 1 процентный пункт - до 2,57%, пишет газета Financial Times.

"Низкая стоимость финансирования при рекордно низких процентных ставках сделала очень привлекательным использование заемных средств", - отмечает Скотт Матер, главный инвестиционный директор подразделения по операциям с активами с фиксированной доходностью Pimco.

Появившийся у компаний благодаря низким ставкам стимул для размещения облигаций посеял семена следующего спада или следующего кредитного события, говорит Матер.

Восемь из 10 крупнейших по объему размещений облигаций в этом году пришлись на долю компаний, в том числе Anheuser-Busch InBev, Dell и Microsoft.

"Компании видят смысл в том, чтобы выходить на рынок при столь низкой стоимости заимствования", - отмечает портфельный управляющий DoubleLine Capital Моника Эриксон.

Позитивное влияние на объем размещения долговых обязательств в этом году оказал рост выпуска бондов в Китае и Японии, составивший соответственно 23% и 30% по сравнению с уровнем 2015 года.

Эксперты полагают, что показатель размещения облигаций 2016 года может стать максимальным в текущем экономическом цикле, с учетом готовности Федрезерва продолжать подъем ставок, а также растущих вопросов в отношении перспектив выкупа активов, реализуемых ЕЦБ и Банком Японии.

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