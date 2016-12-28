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Экономика

"Интер РАО" закрыло сделку по продаже активов в Армении

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - "Интер РАО" закрыло сделку с группой "Ташир" по передаче ей долей энергокомпании в армянских активах, сообщило "Интер РАО".

В результате "Ташир" получила 100% акций в ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская ТЭС".

Сделка была завершена досрочно. Сначала "Интер РАО" постепенно снизило доли в армянских активах до 50% в 2015 году. Тогда предполагалось, что оставшиеся акции будут переданы "Ташир" до конца следующего года. Оперативное управление активами армянская компания осуществляет с октября 2015 года.

"Продажа активов в Армении полностью вписывается в стратегию развития группы "Интер РАО", а цена сделки отражает справедливую стоимость данных компаний", - приводятся в пресс-релизе "Интер РАО" слова председателя правления российской компании Бориса Ковальчука. Сумма сделки при этом не указана.

На первом этапе сделки (октябрь 2015 года) "Интер РАО" продало 25% своих инвестиций в дочерние компании в Армении - ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская энергетическая компания" ("РазТЭС") за денежное вознаграждение в размере $8,25 млн, говорилось в отчете компании.

Как сообщалось, группа ПАО "Интер РАО" приняла решение о продаже армянских активов (ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская ТЭС") группе "Ташир" Самвела Карапетяна на фоне сложной ситуации, сложившейся после повышения тарифов на электроэнергию в Армении в июне прошлого года. Население остро отреагировало на индексацию тарифов: несколько недель в Ереване проводились акции протеста. Президент "Ташира" Карапетян совместно с правительством страны до августа 2016 года будет компенсировать повышенный тариф для населения и малого бизнеса, заявлял ранее премьер-министр Армении Овик Абрамян.

Теги: Интер РАО
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