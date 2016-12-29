Рубль слегка укрепился к доллару и снизился к евро в начале торгов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Рубль слегка укрепился к доллару США, но снизился к евро на Московской бирже в начале торгов четверга в условиях стабильно высоких нефтяных цен.

Первые сделки по доллару США прошли на Московской бирже в диапазоне 60,23-60,36 рубля, по итогам первой минуты торгов курс составил 60,245 рубля (-9 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро вырос до 63,0075 рубля (+20,25 копейки), стоимость бивалютной корзины выросла на 4 копейки по отношению к уровню закрытия среды, составив 61,49 рубля.

Доллар при этом оказался на 42,19 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 48,04 копейки ниже официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", незначительные изменения курса рубля к доллару США и евро в начале торгов 29 декабря связаны с относительно стабильной ситуацией на нефтяных площадках, где мировые цены на нефть находятся вблизи максимальных отметок за полтора года. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 по Москве не изменились по отношению к закрытию предыдущего дня, составив $56,22 за баррель.

С нового года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут реализацию соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков консалтинговой компании Pira Energy, такие меры приведут к значительному сокращению мировых запасов к третьему кварталу 2017 года. Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук новостному агентству Kuna. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.

По данным Американского института нефти (API), собирающего их на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей. Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей. Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.